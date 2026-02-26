Hamilton sorriderà: Max Verstappen, CRITICATO PUBBLICAMENTE
Hamilton sorriderà: Max Verstappen, CRITICATO PUBBLICAMENTE
Max Verstappen, rivale di lunga data di Lewis Hamilton, è stato interrogato da Valtteri Bottas su una decisione personale.
L'ex compagno di squadra del sette volte campione del mondo ha spiegato perché considera possedere un jet privato "uno spreco di denaro". È una cosa che fanno alcuni piloti, come Sergio Pérez e Fernando Alonso.
In alcuni commenti pubblicati da GPBlog, l'ex pilota Mercedes ha dichiarato: "Molti piloti hanno un aereo, a dire il vero. Noi abbiamo 'Checo' (Pérez), certamente. Ne ha uno. Fernando (Alonso) ne ha uno, Max, almeno quei piloti. Io non ho un aereo perché finanziariamente non ha senso.
"È più efficiente noleggiare." "Per certe cose, non mi piace sprecare soldi. È un motivo molto semplice", ha detto l'ex compagno di squadra di Lewis Hamilton.
Correlato: Attacco? Carlos Sainz punta il dito contro Lewis Hamilton per aver smascherato la FIA
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton sorriderà: Max Verstappen, CRITICATO PUBBLICAMENTE
- 9 minuti fa
CONFERMATO: Ferrari supera i rivali con il motore 2026
- 1 ora fa
La Mercedes ha mentito alla McLaren sul motore per il 2026?
- 2 ore fa
Mercedes svela perché teme il motore Ferrari
- 3 ore fa
Attacco? Carlos Sainz punta il dito contro Lewis Hamilton per aver smascherato la FIA
- Oggi 09:00
ALLERTA: Kimi Antonelli, IN PERICOLO per motore Mercedes
- Oggi 08:00
Molto letto
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!
- 10 febbraio
L'asso nella manica di Hamilton! La Ferrari svela un brillante aggiornamento per sorprendere i rivali
- 10 febbraio
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio
Hamilton potrebbe perdere l'UNICO titolo che gli resta in F1
- 10 febbraio