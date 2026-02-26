Hamilton sorriderà: Max Verstappen, CRITICATO PUBBLICAMENTE

Max Verstappen, rivale di lunga data di Lewis Hamilton, è stato interrogato da Valtteri Bottas su una decisione personale.

L'ex compagno di squadra del sette volte campione del mondo ha spiegato perché considera possedere un jet privato "uno spreco di denaro". È una cosa che fanno alcuni piloti, come Sergio Pérez e Fernando Alonso.

In alcuni commenti pubblicati da GPBlog, l'ex pilota Mercedes ha dichiarato: "Molti piloti hanno un aereo, a dire il vero. Noi abbiamo 'Checo' (Pérez), certamente. Ne ha uno. Fernando (Alonso) ne ha uno, Max, almeno quei piloti. Io non ho un aereo perché finanziariamente non ha senso.

"È più efficiente noleggiare." "Per certe cose, non mi piace sprecare soldi. È un motivo molto semplice", ha detto l'ex compagno di squadra di Lewis Hamilton.

Correlato: Attacco? Carlos Sainz punta il dito contro Lewis Hamilton per aver smascherato la FIA

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato