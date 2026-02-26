Attacco? Carlos Sainz punta il dito contro Lewis Hamilton per aver smascherato la FIA
Attacco? Carlos Sainz punta il dito contro Lewis Hamilton per aver smascherato la FIA
Se è scatenata una polemica a seguito dei commenti di Carlos Sainz che hanno coinvolto Lewis Hamilton.
L'ex pilota, nato a Madrid, ha nuovamente manifestato il suo dissenso nei confronti di alcuni concorrenti, come Hamilton, che hanno criticato le nuove regole della Formula 1 2026 relative alle batterie.
In un’intervista a "El Larguero", il numero 55 ha spiegato: "Non mi schiero né a favore né contro il nuovo regolamento, senza neppure aver assistito a una gara. Preferisco aspettare le prime corse. Se si vuole criticare il nostro sport, è meglio rivolgersi ai vertici piuttosto che dare voce libera a tutti".
Correlato: Hamilton avrebbe continuato ad avere problemi grazie alla Ferrari
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton sorriderà: Max Verstappen, CRITICATO PUBBLICAMENTE
- 8 minuti fa
CONFERMATO: Ferrari supera i rivali con il motore 2026
- 1 ora fa
La Mercedes ha mentito alla McLaren sul motore per il 2026?
- 2 ore fa
Mercedes svela perché teme il motore Ferrari
- 3 ore fa
Attacco? Carlos Sainz punta il dito contro Lewis Hamilton per aver smascherato la FIA
- Oggi 09:00
ALLERTA: Kimi Antonelli, IN PERICOLO per motore Mercedes
- Oggi 08:00
Molto letto
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!
- 10 febbraio
L'asso nella manica di Hamilton! La Ferrari svela un brillante aggiornamento per sorprendere i rivali
- 10 febbraio
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio
Hamilton potrebbe perdere l'UNICO titolo che gli resta in F1
- 10 febbraio