Leclerc preoccupato per il nuovo PROBLEMA che si sta presentando con le nuove monoposto di F1

Nonostante gli sforzi della Formula 1 per incentivare i sorpassi e rendere le gare ancora più appassionanti, il pilota monegasco Charles Leclerc ha dichiarato a ESPN che, con l'introduzione delle nuove monoposto, superare gli avversari diventerà un'impresa estremamente complessa.

Questo annuncio si inserisce in un contesto di importanti rinnovamenti, in vista della stagione 2026, finalizzati ad attirare un pubblico più ampio e a intensificare il ritmo degli scontri in pista, elementi che nei prossimi mesi potrebbero davvero fare la differenza nelle strategie di gara.

Uno degli obiettivi principali delle modifiche è quello di aumentare le opportunità di sorpasso, un aspetto che, nel 2025, era stato ostacolato da un eccessivo consumo di carburante sporco.

Gli organizzatori confidano che, con le nuove regole e innovazioni in atto, tale problema verrà notevolmente mitigato, permettendo ai piloti di sfruttare appieno ogni occasione per lanciarsi in manovre audaci e trasformare ogni gara in uno spettacolo di adrenalina e strategia.

Leclerc teme la mancanza di opportunità per sorpassare

Durante le sessioni di prova, Leclerc ha tentato più volte di superare i suoi rivali, ma ha constatato che le occasioni per un sorpasso efficace sono estremamente limitate.

"Al momento risulta davvero difficile eseguire una manovra di sorpasso", ha spiegato il pilota, manifestando così le sue preoccupazioni.

Pur essendosi assistito a diversi duelli nel corso della settimana di test, la scarsità complessiva di situazioni favorevoli al sorpasso è emersa chiaramente. Anche Lando Norris, durante la conferenza stampa, ha espresso sorpresa, suggerendo che il giudizio di Leclerc potrebbe non essere del tutto obiettivo.

