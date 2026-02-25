L'UNICO modo in cui Hamilton ha avuto successo alla Ferrari

Aunque tutti ricordiamo la disastrosa stagione 2025 di Lewis Hamilton in Ferrari, per la scuderia di Formula 1 è stato un anno di notevoli successi sotto il profilo economico. La mancata presenza di Hamilton sul podio, l'assenza di vittorie in pista e il calo alla quarta posizione nel campionato costruttori hanno segnato una stagione sportiva complessa, ma fuori dalle piste Ferrari ha saputo trasformare le difficoltà in un'opportunità di crescita finanziaria.

Fuori dall’asfalto, il team italiano ha potuto festeggiare i solidi risultati economici emersi dalla pubblicazione dei conti annuali. I ricavi diretti dalla competizione sono aumentati nel 2025 grazie all’acquisizione di nuovi sponsor che hanno rafforzato l’appeal del marchio nel mondo del motorsport. Inoltre, i maggiori introiti commerciali legati al miglioramento del ranking nella stagione precedente hanno contribuito a questo rilancio economico.

L'azienda ha comunicato che i ricavi complessivi derivanti da sponsorizzazioni, attività commerciali e valore del brand hanno superato gli 800 milioni di euro, registrando un incremento del 22% rispetto all'anno precedente. Questo risultato positivo è stato sostenuto principalmente dagli accordi di sponsorizzazione e dalle iniziative legate al lifestyle, oltre a una maggiore efficienza commerciale ottenuta grazie alla posizione di vertice raggiunta durante la stagione passata.

L’arrivo di Hamilton ha lasciato il segno anche sulle casse della Ferrari. Il settimo campione del mondo, giunto nel 2025 dopo l’addio dalla Mercedes, ha portato con sé accordi di sponsorizzazione di grande valore. Secondo Sponsorlytix, la sua prima apparizione in rosso ha generato 412.000 dollari grazie al supporto di sponsor di rilievo come HP, IBM e Puma.

La crescita finanziaria della Ferrari nel 2025

Al di là della Formula 1, il marchio Ferrari ha registrato una crescita significativa, con ricavi netti che hanno raggiunto 7,1 miliardi di euro, segnando un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Il leggendario marchio italiano ha inoltre conseguito un utile netto di 1,6 miliardi, un EBITDA di 2,8 miliardi (in crescita dell’8%) e un free cash flow industriale di 1,5 miliardi, con un incremento del 50% rispetto al 2024.

Ferrari attribuisce questo solido andamento alla forza congiunta di tutte le sue divisioni, dalla competizione al segmento delle auto sportive. Durante lo scorso anno, la gamma è stata arricchita dal lancio di sei nuovi modelli – 296 Speciale, 296 Speciale A, Amalfi, 849 Testarossa, 849 Testarossa Spider e la prima fase di presentazione della Ferrari Luce – che prenderanno forma a partire dal 2026. Il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, ha commentato i risultati finanziari:

“Nel 2025 abbiamo confermato la solidità della nostra strategia, puntando sul valore a livelli gestiti con precisione. I nostri risultati, con ricavi superiori a 7,1 miliardi di euro, un margine EBITA in crescita di 120 punti base fino al 29,5% e un free cash flow superiore a 1,5 miliardi, sono il frutto della diversificazione dei prodotti, della personalizzazione e del supporto degli sponsor. La domanda per Ferrari resta estremamente forte e il nostro portafoglio ordini è già esteso fino alla fine del 2027. Continuiamo a rimanere fedeli alla nostra identità, guardando costantemente al futuro e impegnati nel progresso.”

