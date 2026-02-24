Leclerc, MOLTO PREOCCUPATO per il nuovo problema delle attuali monoposto di F1
Leclerc, MOLTO PREOCCUPATO per il nuovo problema delle attuali monoposto di F1
Nonostante la Formula 1 si stia impegnando per incentivare i sorpassi, Charles Leclerc ha dichiarato a ESPN che, con le nuove monoposto, sorpassare diventerà un’impresa estremamente difficile.
In vista della stagione 2026, la Formula One Management punta a conquistare un pubblico sempre più vasto, introducendo innovazioni progettate per creare maggiori opportunità di sorpasso.
Nel 2025, l’eccessivo consumo di carburante sporco aveva limitato queste manovre, e si spera che il problema si affievolisca con le nuove regolamentazioni.
Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"
Leclerc teme la mancanza di opportunità per sorpassare
Durante i test, Leclerc ha ripetutamente cercato di superare i suoi avversari, ma ha constatato che effettuare un sorpasso era quasi impossibile.
"Al momento mi risulta molto complicato eseguire una manovra di sorpasso", ha spiegato il pilota monegasco, evidenziando le proprie preoccupazioni. Nel corso della settimana di prove si sono susseguiti diversi duelli, rivelando chiaramente la scarsità di occasioni per superare gli altri.
Lando Norris, a sua volta, ha manifestato stupore durante la conferenza stampa, insinuando che la valutazione di Leclerc potrebbe non essere completamente obiettiva.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton Notizie Oggi: Sainz critica pubblicamente - "Non mi piace"; Colapinto SEGUIRE LE ORME alla Ferrari
- 45 minuti fa
Ferrari Notizie Oggi: SVELATO - il VERO svantaggio nel 2026
- 1 ora fa
Antonelli svela il VANTAGGIO di Verstappen alla Red Bull
- 2 ore fa
Leclerc, MOLTO PREOCCUPATO per il nuovo problema delle attuali monoposto di F1
- 2 ore fa
Hamilton vuole porre fine alla maledizione dei 6.700 giorni della Ferrari
- 2 ore fa
Hamilton ammette il suo PIÙ GRANDE errore alla Ferrari
- 3 ore fa
Molto letto
Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026
- 4 febbraio
Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore
- 4 febbraio
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes
- 4 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!
- 10 febbraio