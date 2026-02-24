close global

Leclerc, MOLTO PREOCCUPATO per il nuovo problema delle attuali monoposto di F1

Alessandro Lombardo
Nonostante la Formula 1 si stia impegnando per incentivare i sorpassi, Charles Leclerc ha dichiarato a ESPN che, con le nuove monoposto, sorpassare diventerà un’impresa estremamente difficile.

In vista della stagione 2026, la Formula One Management punta a conquistare un pubblico sempre più vasto, introducendo innovazioni progettate per creare maggiori opportunità di sorpasso.

Nel 2025, l’eccessivo consumo di carburante sporco aveva limitato queste manovre, e si spera che il problema si affievolisca con le nuove regolamentazioni.

Leclerc teme la mancanza di opportunità per sorpassare

Durante i test, Leclerc ha ripetutamente cercato di superare i suoi avversari, ma ha constatato che effettuare un sorpasso era quasi impossibile.

"Al momento mi risulta molto complicato eseguire una manovra di sorpasso", ha spiegato il pilota monegasco, evidenziando le proprie preoccupazioni. Nel corso della settimana di prove si sono susseguiti diversi duelli, rivelando chiaramente la scarsità di occasioni per superare gli altri.

Lando Norris, a sua volta, ha manifestato stupore durante la conferenza stampa, insinuando che la valutazione di Leclerc potrebbe non essere completamente obiettiva.

