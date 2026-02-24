Hamilton ammette il suo PIÙ GRANDE errore alla Ferrari

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, ha parlato apertamente del suo primo anno in Ferrari, guardando con determinazione alla stagione 2026.

Con l’arrivo di cambiamenti regolamentari radicali che inaugureranno una nuova era nel mondo della F1, il pilota di 41 anni si racconta in una luce più ottimistica, sottolineando come ora si senta in una posizione superiore e apprezzi la guida della nuova SF-26, nonostante un 2025 segnato da risultati deludenti e da un clima negativo nel team.

Nel suo esordio con la scuderia rossa, Hamilton non è riuscito a salire sul podio in nessun Gran Premio, finendo con un distacco di 86 punti rispetto a Charles Leclerc.

Durante alcune interviste difficili da seguire, ha persino accennato al rischio che, dopo prestazioni insoddisfacenti nelle qualifiche, la squadra potesse decidere di sostituirlo. Attualmente, con tre uscite consecutive in Q1, il pilota ha ben chiaro l’obiettivo di cambiare rotta al primo Gran Premio della stagione, che si terrà in Australia.

Di recente, Hamilton ha offerto ai suoi follower una preziosa anteprima del suo stato d’animo in vista del 2026 attraverso un post su Instagram. “I test sono finiti”, ha dichiarato, aggiungendo: “È stimolante vedere un team interamente dedicato alla costruzione di una vettura. Per me questa è la parte più affascinante del nostro lavoro.” Ha poi spiegato: “Tutto viene progettato da zero, ridefinito e perfezionato in continuazione. Pochi hanno l’opportunità di mettere alla prova una macchina così innovativa, e quella sensazione resta sempre magica. Ringrazio di cuore l’intera squadra della fabbrica per l’impegno che ci ha portato fin qui; sono davvero grato.” Hamilton ha infine raccontato la sua passione per la corsa: “Amo questo lavoro, collaboro con entusiasmo con il mio team e guido per gli appassionati. Sono incredibilmente fortunato a poter fare ciò che amo e sono carico di energie in vista della prossima stagione. Non mi arrenderò: ho ritrovato la mia essenza grazie al vostro sostegno e so perfettamente quanto impegno serva per tornare ai livelli di un tempo. Questa stagione sarà spettacolare. Ho dato tutto per arrivare dove sono oggi. Forza, squadra!”

Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"

Il percorso complicato di Hamilton dal 2021

Dopo la dolorosa sconfitta contro Max Verstappen nel Gran Premio di Abu Dhabi 2021, Hamilton ha attraversato una fase difficile in Formula 1. Negli ultimi quattro anni, il pilota ha collezionato solo due vittorie e non è riuscito a lottare nuovamente per il campionato come nel passato. Durante questo periodo, gareggiando con vetture dotate di effetto suolo, che non si adattavano al suo stile di guida, Hamilton ha dovuto affrontare numerose sfide, cercando di relegare quel periodo a un semplice inciampo in una carriera altrimenti brillante. Ora il suo obiettivo è ritrovare la competitività mostrata nel 2021 e prepararsi al meglio in vista della stagione 2026.

La sfida è immensa, soprattutto considerando che il pilota ha ormai 41 anni e nel 2025 è stato superato in modo netto da Leclerc. Tuttavia, un ottavo titolo mondiale potrebbe ancora essere alla portata se Hamilton saprà migliorare le proprie prestazioni, mettendosi in pari con un Leclerc in ascesa e dimostrando di poter competere con giganti come Max Verstappen, Lando Norris e George Russell nella corsa alle vittorie in gara.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato