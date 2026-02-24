Drive to Survive Stagione 8: Titoli degli episodi dell'ultima uscita di F1 su Netflix

La ottava stagione di Drive to Survive sta per sbarcare su Netflix, con i temi di ogni episodio già svelati. La serie, che segue la saga della Formula 1 a partire dal 2018, verrà trasmessa il prossimo 27 febbraio.

Questa edizione si distingue dagli anni passati, presentando otto episodi invece dei soliti dieci, e promette di portarci dietro le quinte di una stagione intensa e ricca di emozioni.

La stagione 2025 ha regalato una battaglia appassionante per il titolo, con Max Verstappen, Oscar Piastri e Lando Norris protagonisti di una corsa serrata.

La nuova puntata svelerà i retroscena di una delle contese più equilibrate degli ultimi anni, mostrando ogni dettaglio della lotta per la supremazia in pista e fuori.

Drive to Survive stagione 8 – Guida agli episodi

Episodio uno: I nuovi in pista

L’inizio del 2025 ha visto l’arrivo di quattro esordi: Kimi Antonelli in Mercedes , Gabriel Bortoleto in Sauber, Isack Hadjar in Racing Bulls e Jack Doohan in Alpine. Inoltre, Liam Lawson e Ollie Bearman, pur non avendo disputato una stagione completa, sono stati confermati rispettivamente in Red Bull e Haas . Quest’episodio segue il percorso di questi sei piloti durante le prime settimane di competizione, offrendo uno sguardo fresco sulle sfide di un nuovo inizio.

Episodio due: Affari senza compromessi

Mentre la maggior parte dei novizi si distingueva durante la stagione, Jack Doohan è stato esonerato da Alpine dopo appena sei weekend di gare, dando il via a un cambio a favore di Franco Colapinto, un giovane ancora inesperto in F1. Contestualmente, in Red Bull, Liam Lawson è stato spostato nel Racing Bulls dopo solo due weekend, per fare spazio a Yuki Tsunoda . In questo episodio, assisteremo a una versione spietata di Christian Horner e Flavio Briatore che non ammettono compromessi.

Episodio tre: Il dilemma del numero uno

Fin dall’inizio del 2025 era evidente che la McLaren possedeva la vettura più dominante, con i suoi piloti impegnati in una lotta serrata per il titolo. Tuttavia, l’incertezza del team nel sostenere né Norris né Piastri ha permesso a Verstappen di restare in corsa, nonostante una monoposto altalenante. L’episodio racconta come Andrea Stella e Zak Brown abbiano cercato di stemperare la pressione, anche dopo il controverso incidente tra i due piloti McLaren al Gran Premio del Canada, che ha costretto Norris al ritiro.

Episodio quattro: Un toro senza corna

Dopo vent’anni alla guida, Christian Horner è stato rimosso dal suo incarico di direttore del team Red Bull nel mese di luglio, poco dopo il Gran Premio britannico. In quel momento il team occupava la quarta posizione nel campionato costruttori e Verstappen sembrava escluso dalla lotta per il titolo. Con il cambio di comando, Laurent Mekies ha preso in mano le redini e, dalla seconda metà della stagione, i Red Bull hanno dato il via a una rimonta impressionante.

Episodio cinque: Il cielo è il limite

Due dei novizi hanno scalato il podio nel 2025: Antonelli e Hadjar, con la loro monoposto in Racing Bulls. Anche Carlos Sainz ha brillato, ottenendo due podi con la Williams e contribuendo a una stagione storica per il team, che dopo il 2017 raggiungeva il record di più di un podio in una sola campagna. Inoltre, il 37enne Nico Hulkenberg ha festeggiato il suo primo podio al Gran Premio britannico, coronando una prestazione notevole.

Episodio sei: Il duello

Sebbene il focus preciso di questo episodio rimanga avvolto nel mistero, il periodo compreso tra il Gran Premio d’Italia e quello del Brasile si è contraddistinto per la supremazia di Norris e Verstappen, vincendo complessivamente cinque delle sei gare e condividendo il podio in altre cinque occasioni. Questo momento cruciale ha riacceso la competizione per il campionato, mentre Piastri guidava la classifica con un vantaggio di 33 punti prima del GP italiano.

Episodio sette: Quello che accade a Las Vegas

L’episodio racconta la terza edizione del Gran Premio di Las Vegas, l’evento più scintillante del calendario di F1. Nel 2025, la gara ha segnato un punto di svolta nella lotta per il titolo: la squalifica di Norris e Piastri ha consentito a Verstappen di guadagnare 25 punti extra, consolidando la sua posizione in corsa per il quinto campionato. Un episodio intriso di tensione e dramma, che rimarrà negli annali della stagione.

Episodio otto: Chiamami Chucky

Zak Brown, il capo della McLaren, non ha mancato di criticare la determinazione ostinata di Verstappen nella corsa per il titolo, facendo sospettare che nessuno dei piloti McLaren potesse infliggere il colpo decisivo. Tuttavia, con tre vittorie consecutive nelle ultime gare, Verstappen ha sottolineato la sua ferrea volontà, tanto da soprannominarsi “Chucky” in riferimento all’iconico personaggio horror. I protagonisti si sono così presentati al Gran Premio finale ad Abu Dhabi, pronti a decidersi il destino del campionato.

