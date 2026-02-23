Hamilton conferma le imposizioni alla Ferrari
Hamilton conferma le imposizioni alla Ferrari
Lewis Hamilton si è detto molto soddisfatto della nuova arma di Ferrari: la SF-26.
Durante le sessioni di prova il monoposto si è rivelato estremamente robusto e, per il pilota, la cosa più importante è il forte legame che ha instaurato con l’auto. Hamilton ha partecipato attivamente allo sviluppo della vettura, convinto che essa racchiuda in sé parte dell’ADN del sette volte campione.
Il pilota si è unito a Ferrari nel 2025, anche se, salvo la vittoria nella gara sprint in Cina, non ci sono state molte ragioni di gioire. Inoltre, la comunicazione con l’ex ingegnere di gara Riccardo Adami non ha funzionato come sperato.
Attualmente quest’ultimo è stato sostituito da una soluzione provvisoria, mentre si prevede di nominare un sostituto definitivo nel corso della stagione. Hamilton ha ammesso che il feeling iniziale con la vettura non era ancora quello ideale.
Preparativi per la nuova stagione
Per il 2026 le cose sembrano prendere una piega positiva, come ha spiegato Hamilton a PlanetF1.
“Cerco sempre di iniziare la stagione con la massima fiducia. L’anno scorso è stato davvero complicato, ma quest’inverno mi sono concentrato a ricostruirmi, a rivedere i miei obiettivi e a mettere in sintonia corpo e mente. In pratica, ho adottato tutte le misure necessarie per cominciare la stagione nelle migliori condizioni possibili e, personalmente, mi sento nel periodo migliore da anni, anche grazie ai cambiamenti interni al team.”
Hamilton e la SF-26: "Ha un po' del mio DNA"
Il pilota britannico valorizza particolarmente il nuovo bolide, al quale ha contributo in maniera decisiva durante la sua realizzazione. “È un momento entusiasmante con questa nuova generazione di monoposto, perché ogni elemento è completamente innovativo. Stiamo scoprendo ogni dettaglio lungo il percorso, a differenza dello scorso anno in cui guidavo una vettura ereditata. Negli ultimi dieci mesi ho lavorato intensamente al simulatore, contribuendo affinché questa macchina portasse un po’ della mia impronta. Mi sento davvero in sintonia con lei.”
Fiducia totale in Ferrari
Nei mesi scorsi si respirava un’atmosfera tesa intorno a Hamilton, ma il sette volte campione ha deciso di lasciarsi alle spalle le difficoltà. “La mia fiducia nel team è totale: confido al 100% nelle loro capacità e in ciò che possono raggiungere. Ero consapevole che il successo non sarebbe arrivato dall’oggi al domani, per questo ho firmato un contratto a lungo termine, sapendo bene che il percorso verso il successo è un processo graduale.”
