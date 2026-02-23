Hamilton sta davvero frequentando Kim Kardashian? Ecco cosa ha detto la star della F1

Lewis Hamilton ha rotto il silenzio sui recenti rumor della stampa di Formula 1, che ipotizzano una relazione con Kim Kardashian.

Durante alcune apparizioni discrete prima dell'inizio della stagione 2026, i due sono stati visti insieme, facendo emergere in maniera inaspettata un legame che, seppur basato su una lunga amicizia, potrebbe averti preso una piega diversa. Fino ad ora, il pilota britannico aveva preferito non commentare, mantenendo riservata la propria vita privata.

I tifosi di Ferrari attendevano una dichiarazione del pilota 41enne sulla possibile presenza della cofondatrice di SKIMS tra i membri del paddock. Le prove pre-stagionali a Bahrain hanno offerto l'opportunità ideale per porre alcune domande a Hamilton su un tema tanto discusso e che ha già fatto parlare di sé nella stampa specializzata.

Un insider della F1 rivela la risposta di Hamilton riguardo a Kardashian

Durante un'intervista per "Ted’s Testing Notebook" mercoledì sera, Ted Kravitz di Sky Sports F1 ha rivelato di aver posto la domanda in merito ai recenti pettegolezzi amorosi. Ricordando un precedente incontro mediatico a Bahrain, ha riferito: "So già cosa state pensando. 'Kravitz, hai avuto il coraggio di chiedere della tua presunta relazione con Kim Kardashian', ma in stampa quella domanda era già stata formulata". In pratica, a Hamilton era stato chiesto se avesse apprezzato di più la compagnia durante il Super Bowl rispetto alla partita stessa, domanda alla quale il pilota ha risposto: "È la mia vita privata. Non ne parlerò".

Kravitz ha aggiunto: "Io avevo intenzione di chiedere se Kim si sarebbe unita ai tifosi, come fanno molti sostenitori della Ferrari, ma poi mi sono trattenuto. Aveva ragione". Durante il giro nel paddock a Bahrain, il commento è giunto anche da Valtteri Bottas, il quale, pur essendo stato coinvolto nella conversazione, ha preferito mantenere il silenzio sulla sua vita sentimentale, limitandosi a un sorriso e un cenno d'assenso.

