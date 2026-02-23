Leclerc accusa la Mercedes di non aver mostrato il suo VERO potenziale

Nonostante la Mercedes abbia conquistato le prime due posizioni nella classifica dei tempi al termine dell’ultima sessione di test di Formula 1, George Russell è convinto che la Red Bull Racing abbia ancora le carte vincenti.

Tuttavia, Charles Leclerc non condivide questo punto di vista: per lui, il divario rispetto a Max Verstappen risulta “terribilmente significativo”. Entrambi i team hanno inoltre annunciato importanti aggiornamenti previsti per la prossima settimana.

Le "Frecce d'Argento" si sono dimostrate le più veloci al Bahrain International Circuit. Kimi Antonelli ha registrato un giro in 1:33.669, a soli 0,25 secondi dal compagno Russell e più di mezzo secondo prima del pilota Ferrari Lewis Hamilton.

Verstappen e Isack Hadjar si sono classificati, a Sakhir, rispettivamente al quinto e al sesto posto, immediatamente dietro Oscar Piastri. Nel frattempo, McLaren e Williams hanno completato 422 giri ciascuno, due in più rispetto alla Ferrari, mentre la Red Bull ha totalizzato solo 343 giri, con cifre inferiori persino a quelle di Haas e Audi.

Russell teme per Red Bull e Verstappen

La settimana di test in Bahrain non è trascorsa senza intoppi per la Red Bull. Hadjar è stato costretto a saltare la sessione mattutina di giovedì a causa di problemi di affidabilità, una situazione che ha interessato anche Antonelli. Complessivamente, il team Mercedes ha registrato appena 282 giri in tre giorni, alimentando il dibattito su quale dei due team sia attualmente il più competitivo.

Charles Leclerc ha commentato: "La Red Bull mostra prestazioni eccellenti, ma anche la Mercedes è in forma e nasconde ancora un grande potenziale. Noi raggiungeremo quel livello. Per quanto riguarda la McLaren, rimane un incognito difficile da prevedere." Secondo il pilota monegasco, la Mercedes sta adottando la strategia del “sandbagging”, consentendo intenzionalmente un ritmo più lento per non rivelare tutta la sua capacità.

Sia la Red Bull che la Mercedes hanno anticipato, tramite Lawrence Barretto di F1 TV, che le monoposto RB22 e W17 presenteranno modifiche a partire dalla prossima settimana. La Red Bull intende testare un pacchetto aerodinamico “corsa singola”, in preparazione dell’apertura del campionato in Australia, mentre Russell ha sottolineato che la Mercedes introdurrà alcune novità, pur senza grandi cambiamenti.

