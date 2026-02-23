Pentito? Hamilton visita la Mercedes dopo i problemi della Ferrari

Lewis Hamilton ha recentemente fatto visita al suo vecchio team Mercedes durante le prove di pre-stagione in Bahrain. Il pilota britannico ha colto l’occasione per ricollegarsi a quell’ambiente che ha segnato una fase fondamentale della sua carriera vincente in Formula 1, rafforzando il legame con un contesto che lo ha visto affermarsi a livello mondiale.

Il campione si sta preparando per affrontare la sua seconda stagione con Ferrari nel 2026, un anno che porterà modifiche regolamentari di rilievo in pista. Le nuove norme prevedono un tempo di test triplicato per ciascuno dei 22 piloti, con nove giorni a disposizione per affinare ogni dettaglio e adattarsi alle novità, cambiamenti che potrebbero influenzare significativamente le prestazioni delle scuderie.

Durante le sessioni di prova, Hamilton non ha avuto timore di criticare le modifiche, affermando che comprenderle appieno richiederebbe addirittura un percorso di studi universitario approfondito. Il pilota ha anche segnato che, nel suo SF-26, ha riscontrato la minore aderenza mai notata nel corso degli anni sul Circuito Internazionale di Bahrain, evidenziando così le sfide tecniche poste da questo nuovo assetto normativo.

Nel corso dell’ultima giornata di test, il britannico ha mostrato segni tangibili di miglioramento, registrando un ritmo competitivo al fianco della Ferrari. Inoltre, è stato visto scambiare opinioni nel settore hospitality di Mercedes con alcuni ex-compagni, ricordando i momenti vissuti in quella scuderia tra il 2013 e il 2024, periodo in cui ha collezionato sei titoli mondiali che hanno segnato la sua carriera.

Può Hamilton tornare in lotta per il campionato nel 2026?

Dopo una stagione insoddisfacente con Ferrari nel 2025 – durante la quale non è riuscito nemmeno a salire sul podio in un Gran Premio – il campione ripone rinnovata fiducia nella capacità della scuderia di adattarsi ai nuovi regolamenti, affinché possa fornirgli una monoposto capace di competere per l’ambizioso traguardo della vittoria numero 106 e, perché no, per un ottavo titolo mondiale.

Per riuscire a superare il compagno di squadra Charles Leclerc, Hamilton dovrà migliorare ulteriormente il suo rendimento individuale, anche nel caso in cui Ferrari proponga un’auto dominante. Nel 2025 il britannico ha infatti subito la peggiore disparità rispetto a un compagno, chiudendo la stagione con 86 punti in meno rispetto a Leclerc, che ha collezionato ben sette podi nella stessa monoposto in cui Hamilton ha faticato a trovare il giusto ritmo.

A 41 anni, Hamilton spera che le nuove macchine siano maggiormente in sintonia con le sue capacità, in netto contrasto con il passato recente in cui ha potuto assaporare solo due vittorie in quattro stagioni complete. Il campione mira così a ritrovare la forma di una volta, determinato a scrivere un nuovo capitolo nella sua brillante carriera in Formula 1.

