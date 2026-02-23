La Ferrari prende una decisione ENORME riguardo Hamilton
Lewis Hamilton avvierà la nuova stagione contando su Carlo Santi come ingegnere di gara, secondo quanto riportato da The Race.
Santi sosterrà il pilota britannico in via provvisoria, mentre Ferrari non ha ancora definito la scelta definitiva dopo l’uscita di Riccardo Adami dal suo ruolo.
L’ultimo anno, in occasione del passaggio in Ferrari, Hamilton ha lavorato al fianco di Adami, che pur possedendo le competenze richieste, non è riuscito a instaurare la collaborazione auspicata dal team. Di conseguenza, Adami è stato reimpiegato in una nuova posizione presso la Ferrari Driver Academy.
Santi come sostituto temporaneo della scelta ideale
Fonti vicine al team hanno già individuato un candidato ideale per sostituire Adami, attualmente in un periodo di riposo definito “gardening leave”.
Tra i nomi circolanti si menziona Cédric Michel-Grosjean, ex ingegnere delle prestazioni alla McLaren, che aveva collaborato con Oscar Piastri e ha presentato le dimissioni alla fine del 2025.
Carlo Santi, con una solida esperienza in Formula 1 e alle spalle un ruolo da ingegnere di gara per Kimi Räikkönen, accompagnerà Hamilton durante le prove a Bahréin e gestirà la pit wall nelle prime gare del 2026.
