Hamilton è rimasto SOLO alla Ferrari dopo aver lasciato un alleato vitale

L'ex pilota di F1, David Coulthard, ha espresso il suo entusiasmo nel vedere Lewis Hamilton passare alla Ferrari in solitaria.

Hamilton si è unito alla Ferrari nel gennaio 2025, dopo dodici stagioni di grande successo con la Mercedes, durante le quali ha conquistato sei titoli mondiali e instaurato legami importanti. Tuttavia, quando il britannico ha deciso di cambiare team, il suo ingegnere di pista, Peter Bonnington, ha scelto di restare alla Mercedes per collaborare con Kimi Antonelli.

Questo cambio si è rivelato problematico per Hamilton nel 2025, poiché ha faticato a instaurare un’adeguata sintonia con il suo nuovo ingegnere, Riccardo Adami. Dopo alcuni scambi tesi e risultati poco soddisfacenti, la Ferrari ha deciso di riorganizzare lo staff tecnico del pilota 41enne per il 2026, pur non avendo ancora individuato un sostituto permanente per Adami.

Inoltre, l'ex manager di Hamilton, Marc Hynes, lo aveva lasciato nel 2021 per dedicarsi ad altri progetti e recentemente ha abbandonato definitivamente la squadra per unirsi alla Cadillac. Si ipotizza, inoltre, che Ella Yeboah, responsabile della comunicazione presso la Ferrari, abbia lasciato il team prima dell’inizio della prossima stagione.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"

Potrà Hamilton riprendersi nel 2026?

Nel 2025 Hamilton si è ritrovato a 86 punti di distanza dal suo compagno Charles Leclerc, senza riuscire a salire sul podio in alcuna gara, mentre Leclerc è salito sul podio in sette occasioni con la stessa monoposto. Per ambire a un ottavo titolo mondiale, il pilota dovrà superare il rivale, anche se la Ferrari sarà in possesso della monoposto dominante per il prossimo anno. Le recenti importanti modifiche regolamentari hanno alimentato la speranza che la Scuderia possa ottenere vittorie più frequenti.

Inoltre, Hamilton avrà l’opportunità di guidare una nuova generazione di vetture e ha dichiarato di sentirsi “in una posizione molto migliore”, apprezzando l’esperienza al volante della sua nuova Ferrari. Tuttavia, il successo potrebbe essere compromesso se non riuscisse ad ambientarsi rapidamente con il nuovo ingegnere, la cui identità non è ancora stata definita. Il pilota ha sottolineato che il rapporto con l’ingegnere è fondamentale per definire strategia e prestazioni in pista.

Durante una conferenza stampa a Bahrain, Hamilton ha ammesso che dover cambiare ingegnere due volte durante la stagione 2026 potrebbe rivelarsi “dannoso” per le sue possibilità di riscatto, un sentimento condiviso anche da Coulthard. In un episodio del podcast Up to Speed, quest’ultimo ha affermato: “Trovo assolutamente affascinante che Lewis Hamilton abbia lasciato la Mercedes per scegliere da solo la Ferrari. Solitamente, quando cambiavo team, mi accompagnava il mio ingegnere, la fonte di tutto il mio sapere. Lui si occupa di procurare le nuove componenti, fornisce le informazioni indispensabili in pista per definire la strategia e, senza una sintonia adeguata, anche il comando di entrare ai box rischia di non tradursi in azione. Questo legame è, in molti sensi, ancora più importante del rapporto con chiunque altro.”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato