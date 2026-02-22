Schumacher e Vettel sottovalutano l'importanza di Verstappen in F1

Max Verstappen, 28 anni, ha espresso recentemente delle critiche nei confronti delle nuove vetture di Formula 1 che entreranno in funzione nel 2026.

Nonostante alcuni colleghi abbiano mostrato un certo sostegno, non sono mancate voci critiche. Ex campioni come Sebastian Vettel e Ralf Schumacher ritengono che sia troppo presto per giudicare aspramente questo sport. Il pilota olandese ha definito i nuovi regolamenti come “la Formula E sotto steroidi”, evidenziando come l’eccessiva dipendenza dalla batteria tolga l’essenza della competizione basata sulla pura velocità, tratto distintivo della F1.

La critica di Verstappen si concentra proprio sull’utilizzo eccessivo della tecnologia delle batterie, che rischia di appiattire la spettacolarità delle gare. Anche grandi nomi come Lewis Hamilton e Fernando Alonso non sono ancora convinti dai cambiamenti in arrivo, sottolineando come la Formula 1 rappresenti qualcosa di molto più ampio e complesso di un singolo individuo.

Panico non aiuta, secondo Verstappen

Ralf Schumacher ha commentato che Verstappen si è espresso in maniera troppo precipitosa contro lo sport. “Certo, ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione, ma la F1 è superiore a qualsiasi individuo, persino a Bernie Ecclestone, artefice di questo sport”, ha dichiarato nel podcast Backstage Boxengasse. “Forse sarebbe meglio attendere le prime gare prima di formulare giudizi così severi. Come pilota, ti aspetti il sostegno dell’intera comunità, e creare allarmismo non è di alcun aiuto.”

Per sua parte, Sebastian Vettel adotta un punto di vista più comprensivo nei confronti del compagno olandese. Ex pilota di team come Red Bull, Ferrari e Aston Martin, Vettel comprende perfettamente che un pilota desidera macchine aggressive e veloci, capaci di esprimere al massimo le proprie potenzialità, senza dover continuamente preoccuparsi di regolazioni o modalità di risparmio energetico. Tuttavia, riconosce il valore delle innovazioni: “In arrivo ci saranno numerosi cambiamenti e tante novità, e questa prima impressione risulta davvero interessante”, ha concluso il tedesco.

