Hamilton DOMINA i suoi rivali in un inizio inarrestabile con la Ferrari
Mentre venerdì l’attenzione era tutta rivolta a Charles Leclerc, il quale ha fatto brillare i cronometri per la Ferrari, giovedì a Bahrain la squadra ha preso una direzione diversa, mettendo in luce le doti del SF-26 guidato da Lewis Hamilton. In questa giornata di prove, il team ha evidenziato non solo la qualità individuale dei piloti, ma anche la sinergia complessiva della scuderia, preparandosi ad affrontare nuove sfide tecnologiche e strategiche in vista della stagione futura.
Il pilota Ferrari ha concluso la seconda giornata di test al quarto posto, registrando un tempo migliore di 1:33.408, ma è stata la performance di Hamilton a rubare la scena a Bahrain. Durante una sessione al Bahrain International Circuit, il sette volte campione ha dimostrato una partenza fulminea, alimentando i sospetti su un potenziamento della sua unità motore in vista dei rilanci vertiginosi previsti per il 2026. Mentre alcuni rivali faticavano ad accelerare, l’abile pilotaggio di Hamilton ha regalato uno spettacolo mozzafiato.
Il vantaggio nella partenza della Ferrari
Alla fine di giovedì, quando i piloti si sono schierati in griglia, tutti hanno lanciato il tentativo di una partenza decisa, e la Ferrari si è distinta nettamente. Partendo dalla settima posizione rispetto al leader, Hamilton ha prontamente preso il comando uscendo dalla prima curva, dimostrando la superiorità della nuova unità motore Ferrari nella fase di scatto. Questa prestazione evidenzia come una partenza ottimizzata possa determinare la dinamica della gara in un ambiente competitivo come quello della Formula 1.
La procedura di partenza ha sollevato non poche discussioni in vista della stagione 2026, poiché molti bolidi moderni incontrano difficoltà a lasciare la griglia con la rapidità richiesta. Durante l’ultima sessione a Bahrain, solo due vetture sono riuscite ad eseguire partenze regolari, a causa delle nuove esigenze imposte dalle unità di potenza, che richiedono una spinta prolungata per superare efficacemente la linea di partenza. In risposta a queste criticità e per motivi di sicurezza, la FIA ha sperimentato un allungamento della partenza, introducendo cinque secondi in più tra l’allineamento finale e l’inizio della sequenza luminosa.
Questo accorgimento ha consentito ai piloti in fondo alla griglia di sfruttare appieno la potenza dei loro motori, facilitando un avvio più controllato. Nonostante il nuovo protocollo abbia risolto alcune difficoltà iniziali, è evidente che la Ferrari mantenga il vantaggio nelle partenze, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nella prossima gara a Melbourne, dove ogni frazione di secondo può fare la differenza.
