Aston Martin pronuncia parole EMOZIONANTI per Antonelli e Mercedes

Lance Stroll ha risposto con un sorriso alle critiche di George Russell, collega di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes, riguardo alle nuove normative della Formula 1.

Il pilota canadese ha suggerito che il compagno potrebbe rivedere il suo punto di vista non appena i risultati in pista parleranno da soli, convinto che una vittoria schiacciante riuscirebbe a placare rapidamente ogni dubbio sui recenti cambiamenti tecnici.

La polemica è esplosa a seguito delle profonde modifiche introdotte quest'anno, che hanno riguardato l'adozione di nuovi sistemi di propulsione e rilevanti aggiustamenti aerodinamici.

Russell, che aveva già manifestato il suo malcontento per la sensazione innaturale di dover rallentare nei rettilinei al fine di recuperare energia, ha anche criticato la scarsa aderenza dei nuovi pneumatici e l'incremento del carico di lavoro in cabina, costringendolo a ricoprire funzioni da ingegnere. Tali cambiamenti continuano a far discutere gli addetti ai lavori sul futuro della disciplina.

Meno lamentele

Stroll mantiene un approccio pragmatico e confidando nel successo della Mercedes, è certo che le critiche di Russell si dissolveranno se i risultati parleranno da soli. "Sono convinto che, se George riuscirà a vincere la gara in Australia con un vantaggio di trenta secondi, non si lamenterà per dover rallentare sui rettilinei con la tecnica del 'lift-and-coast'. Forse, a quel punto, cambierà idea", ha dichiarato Motorsport.com. Attualmente, il pilota britannico è considerato il favorito, soprattutto dopo che il nuovo W17 ha completato con facilità oltre cinquecento giri durante i test a Barcellona.

Sebbene Stroll prenda con leggerezza le critiche del suo rivale, esprime comunque riserve sulla nuova direzione intrapresa dalla categoria regina. Il pilota dell’Aston Martin avrebbe preferito un approccio diverso nell’evoluzione dei motori. "Purtroppo, il mondo delle corse si sta orientando sempre più verso l’energia delle batterie. Negli ultimi dieci anni le gare sono diventate una vera questione di gestione del carburante e dei pneumatici, rendendo impossibile spingere costantemente al massimo. Mi piacerebbe tornare a quei tempi della F1, in cui le soste ai box per il rifornimento, vetture leggere e pneumatici di alta qualità permettevano di dare il massimo in ogni circostanza, ma quella realtà è ormai storia. Tuttavia, chi partirà dalla pole in Australia difficilmente si lamenterà."

