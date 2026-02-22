close global

Charles Leclerc si unisce a Lady Gaga in un'avventura lontano dalla Ferrari

Alessandro Lombardo
Il pilota della Ferrari in Formula 1, Charles Leclerc, si è trovato accanto all'iconica Lady Gaga per un evento davvero speciale. Di solito è il suo compagno Lewis Hamilton a condividere momenti con alcune delle celebrità più in vista, ma questa volta è stata la celebre saga di Pokémon a fare da cornice per celebrare il 30° anniversario del franchise. Il monégasque ha partecipato a un video insieme ad altri noti personaggi, in cui ciascuno ha condiviso il proprio Pokémon preferito.

Pokémon è un franchising giapponese che abbraccia videogiochi, serie animate, film e persino un gioco di carte. Nato nel 1996, questo universo immaginario presenta un mondo in cui uomini e creature straordinarie convivono, con il duo Ash Ketchum e Pikachu che rappresenta l’emblema di questa fenomeno globale.

Leclerc, che nonostante i suoi 28 anni è già una presenza consolidata in pista, ha nutrito una vera passione per questo universo fin da piccolo. In un post su Instagram ha rivelato che il suo Pokémon prediletto è Arcanine, descritto come feroce, fedele e capace di percorrere circa 10.000 chilometri in 24 ore con un’agilità quasi da volo. Una descrizione perfettamente in linea con le prestazioni del pilota a bordo della sua Ferrari!

Il video ha visto al fianco di Leclerc la partecipazione di Lady Gaga, del calciatore Lamine Yamal, della pop star JISOO e del rapper portoricano Young Miko.

L'amico di Leclerc compie 30 anni

Oltre a celebrare il trentesimo anniversario del franchise Pokémon, la scorsa settimana anche Pierre Gasly, amico di Leclerc, ha raggiunto i 30 anni. I due si sono legati fin dai primi passi nelle categorie minori, condividendo la passione per il motorsport e per la cultura pop.

Gasly, pilota della Alpine, ha recentemente mostrato una vena nostalgica, ripercorrendo ricordi d’infanzia attraverso i social media. In un post su Instagram, il pilota si è presentato travestito da Zorro, in un omaggio affettuoso ai momenti che hanno contribuito a forgiare il campione di oggi.

