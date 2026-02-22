La Mercedes vuole ripetere la lotta che ha segnato la carriera di Hamilton
Il direttore della scuderia Mercedes di Formula 1, Toto Wolff, punta a far rivivere l’emozione di una lotta per il titolo decisa all’ultimo giro, in puro stile Abu Dhabi, in vista della stagione 2026.
Quest’anno si inaugura il nuovo ciclo regolamentare della F1, in cui le 11 scuderie presenteranno monoposto più compatti, leggeri e conformi alle nuove normative sui motori. Mercedes è stata considerata favorita per il campionato già prima che le nuove vetture scendessero in pista.
Durante la prova di gennaio a Barcellona, questa fiducia è stata ulteriormente rafforzata, e secondo alcune indiscrezioni i Silver Arrows avrebbero totalizzato 500 giri grazie a George Russell e Kimi Antonelli, benché i dati ufficiali non siano stati divulgati per il carattere riservato delle sessioni. Tuttavia, Wolff ha chiarito di non voler monopolizzare la competizione in questa stagione.
Wolff non punta al dominio assoluto nella F1 2026
Dopo l’emozionante finale del campionato 2021 ad Abu Dhabi, in cui Lewis Hamilton è rimasto a un passo dall’ottavo titolo in favore di Max Verstappen, molti si sarebbero aspettati che il dirigente evitasse tensioni eccessive per la sua squadra. Al contrario, Wolff ha espresso il desiderio di rivedere una battaglia per il titolo decisa nell'ultima curva.
In un’intervista ai media, ha spiegato: "Forse qualcuno con un contratto a termine aspira a una dominanza totale, vincendo tutte le 24 gare della stagione per costruire la campagna più brillante mai vista. Io, invece, preferisco le parole di una persona che rispetto: 'Ci piacerebbe decidere entrambi i campionati nell’ultima gara, nell’ultima curva, per regalare una stagione emozionante e uno spettacolo memorabile ai tifosi'. Questo equilibrio è fondamentale. Inoltre, nella F1 attuale, le vetture sono quasi omogenee a causa del tetto spese, rendendo difficile notare differenze di prestazione così marcate."
Quando inizia la stagione 2026 di F1?
Mercedes scenderà in pista all’apertura della stagione 2026 a Melbourne, in occasione del Gran Premio d’Australia. La prima gara si svolgerà l’8 marzo alle 15:00 ora locale (AEDT), corrispondenti alle 4:00 GMT e alle 23:00 ET. Prima dell’inizio della stagione, si terranno le prove pre-stagione a Bahrein: la prima fase va dall’11 al 13 febbraio, mentre la seconda dal 18 al 20 febbraio.
