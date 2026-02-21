close global

﻿
Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas F1 Team x GPFANS

Modifiche alla potenza del motore Mercedes per F1 2026

Modifiche alla potenza del motore Mercedes per F1 2026

Gianluca Cosentino
Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas F1 Team x GPFANS

Franco Colapinto ha ricevuto la notizia più attesa da Alpine in vista dell'inizio della stagione 2026 di Formula 1.

Secondo le informazioni dell'account AlpineClub_es, il team francese riceverà il pacchetto motore Mercedes e il pilota argentino potrà finalmente godere di tutta la potenza della sua monoposto.

Questo è quanto riportato: "Alpine riceverà quattro motori Mercedes tra poco più di una settimana per il Gran Premio d'Australia. Questa è la versione più recente.

"Il team utilizzerà il 100% della potenza del motore per la prima volta nel 2026", hanno rivelato dopo l'ultimo round di test pre-stagionali prima dell'inizio del prossimo campionato.

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

