Modifiche alla potenza del motore Mercedes per F1 2026

Franco Colapinto ha ricevuto la notizia più attesa da Alpine in vista dell'inizio della stagione 2026 di Formula 1.

Secondo le informazioni dell'account AlpineClub_es, il team francese riceverà il pacchetto motore Mercedes e il pilota argentino potrà finalmente godere di tutta la potenza della sua monoposto.

Questo è quanto riportato: "Alpine riceverà quattro motori Mercedes tra poco più di una settimana per il Gran Premio d'Australia. Questa è la versione più recente.

"Il team utilizzerà il 100% della potenza del motore per la prima volta nel 2026", hanno rivelato dopo l'ultimo round di test pre-stagionali prima dell'inizio del prossimo campionato.

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

