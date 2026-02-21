Fernando Alonso, rivale di Lewis Hamilton, viene ridicolizzato per il suo disastro

Fernando Alonso, uno degli storici rivali di Lewis Hamilton in F1, è stato preso in giro dopo il deludente inizio della stagione 2026 di Formula 1.

Franco Colapinto ha rilasciato una serie di commenti sull'inizio deludente della stagione 2026 di Formula 1 dell'Aston Martin.

Il pilota argentino, intervistato da ESPN, ha condiviso la sua opinione sulla crisi che sta attraversando il team di Fernando Alonso, che si prevedeva fosse uno dei favoriti a causa dell'importante investimento fatto.

Colapinto ha dichiarato: "L'Aston Martin mi ha sorpreso molto. Vedremo come arriveranno in Australia [...] mi hanno sorpreso, ma in negativo", ha detto il pilota sudamericano dell'Alpine.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

