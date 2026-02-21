Lando Norris SI PENTISCE del suo ATTACCO a Lewis Hamilton e Max Verstappen

Lando Norris ha fatto marcia indietro sulle sue critiche a Lewis Hamilton, Max Verstappen e agli altri piloti che si sono lamentati del nuovo regolamento di Formula 1 per il 2026.

Il pilota britannico, vincitore dell'ultimo Campionato del Mondo, ha dichiarato che chi non è soddisfatto delle nuove regole della massima categoria "non può lamentarsi", attirando critiche per la sua posizione.

A seguito di queste domande, Norris ha fatto marcia indietro e ha spiegato la sua posizione ai media: "Volevo solo dirlo e vedere la reazione di tutti. È stata una settimana piuttosto divertente e ha sicuramente spinto molte persone a commentare e dire molte cose.

Sono d'accordo con quasi tutti gli altri piloti, perché penso che abbiano tutti espresso i loro commenti in modo piuttosto chiaro. Non volevo semplicemente andare dai media e lamentarmi con tutti nel primo fine settimana di ritorno. Voglio continuare a divertirmi e dire quello che penso.

"Mi sono divertito la scorsa settimana. E mi diverto ancora là fuori. "E penso che, come campionato, con la FIA e con la Formula 1, sappiamo che stiamo cercando di migliorare la vettura che abbiamo ora, perché non è certamente il modo più puro di gareggiare, ed è questo che dovrebbe essere la Formula 1. Gran parte della guida è incentrata sul tentativo di far funzionare correttamente la batteria e meno su come, come pilota, puoi ottenere il massimo dalla vettura", ha commentato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

