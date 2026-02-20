Controversia F1 2026: perché le partenze possono BOOST Ferrari?

Spegniamo i semafori, via! Conosciamo tutti a memoria la partenza della F1, ma c'è molto di più di quel classico inizio. Sorprendentemente, questo dettaglio ha scatenato una delle prime controversie della stagione.

Sembra abbastanza semplice: le auto si allineano, i semafori si accendono e si spengono, e poi rombano lungo la pista finché, alla fine, Lance Stroll non si schianta. Tuttavia, la realtà è più complessa. Prima di addentrarci nella controversia, rivediamo la procedura di partenza di base.

L'azione inizia molto prima che si accendano i semafori, il momento più emozionante della gara. Infatti, uno dei momenti chiave si verifica 30-40 minuti prima dell'accensione dei semafori: il giro di ricognizione con gomme da bagnato, quando le auto lasciano i box.

Questo giro è fondamentale per valutare le condizioni il giorno della gara. Una volta terminata la cerimonia, i piloti si fermano vicino alla griglia di partenza affollata, scendono dalle loro auto e vengono aiutati a spingerle verso le posizioni assegnate. Il motivo? All'uscita, ogni pilota fa una breve chiacchierata con il proprio ingegnere e si ricompone prima di correre subito in testa alla griglia per ascoltare l'inno nazionale.

Con espressione seria, aspettano la fine della cerimonia prima di tornare alle proprie auto e allacciarsi le cinture di sicurezza. Poi, i copriruota vengono rimossi e i motori vengono avviati il ​​più tardi possibile. Tuttavia, è essenziale assicurarsi che tutta l'attrezzatura sia fuori dalla griglia e dietro le linee bianche almeno 15 secondi prima dell'inizio del giro di formazione.

Il giro di formazione serve a riscaldare le gomme, regolare la temperatura del motore, preparare la frizione e preriscaldare i freni. In breve, è il controllo finale prima che la vettura sia pronta a partire, mentre i team, con tutta la loro attrezzatura, tornano di corsa ai box.

Una volta che i 22 piloti sono nelle rispettive posizioni, le cinque luci sul semaforo di partenza si accendono una alla volta, con un intervallo di un secondo tra l'una e l'altra. Dopo un breve ma cruciale ritardo casuale prima che le luci si spengano, è il momento di dare il via alla gara. Da dove nasce la controversia? Curiosamente, il problema deriva dal divario di cinque secondi tra l'ingresso dei piloti in griglia e lo spegnimento completo dei semafori.

In breve, le monoposto del 2026 faticano a partire bene dalla griglia. Questo problema era già evidente durante i test pre-stagionali in Bahrain, ma il fatto che solo due monoposto siano riuscite a decollare durante le prove libere ha chiaramente dimostrato l'entità del problema per chi guardava da casa.

Il problema risiede nella progettazione delle nuove power unit, che costringe diverse monoposto a far girare i motori a regimi molto elevati per un periodo prolungato per ottenere la corretta accelerazione. Se un pilota non riesce a far raggiungere al turbocompressore la velocità ottimale, potrebbe rimanere bloccato in griglia.

Evidentemente, questo rappresenta un rischio. Pertanto, diversi team principal stanno chiedendo un'estensione del tempo di partenza per dare a tutti la possibilità di partire in sicurezza. La proposta prevede di concedere ai piloti dieci secondi aggiuntivi tra l'ingresso dell'ultima monoposto in griglia e lo spegnimento dei semafori, tempo necessario affinché i turbocompressori raggiungano la velocità ottimale.

Tuttavia, un team non è d'accordo. La Ferrari ha previsto questo problema durante la progettazione della sua power unit per il 2026 e, dopo aver visto che gli altri team sembravano ignorare i suoi avvertimenti, ha sviluppato un motore che si avvia più velocemente degli altri. A quanto pare, ha persino bloccato una modifica alla procedura di partenza quando il problema è stato sollevato a metà del 2025, sostenendo che il campo di gioco non avrebbe dovuto essere livellato così tardi semplicemente perché i concorrenti hanno scelto di non modificare i loro motori.

Sia la FIA che la Commissione F1 sembrano essere sulla buona strada per raggiungere un consenso prima dello spegnimento dei semafori a Melbourne. Sebbene la soluzione esatta non sia ancora nota, data la questione della sicurezza, è difficile immaginare che lo schema attuale venga mantenuto.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

