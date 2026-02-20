UFFICIALE: È confermato lo scambio tra Lewis Hamilton e Checo Pérez

Cadillac ha ufficialmente confermato il trasferimento di uno stretto collaboratore di Lewis Hamilton al team di Sergio Pérez nel 2026.

Lewis Hamilton si trova ora ad affrontare ulteriori cambiamenti nel suo entourage. L'ex manager del pilota, Marc Hynes, si unisce a un team rivale di Formula 1 dopo aver lasciato per la seconda volta la stella della Ferrari.

Prima della stagione 2026 era stata annunciata una ristrutturazione del team di Hamilton, che ha portato all'addio di Hynes, che era stato direttore e CEO di Project 44. La loro collaborazione risale al periodo tra il 2015 e il 2021. La separazione è stata amichevole e Hynes assumerà invece un ruolo di primo piano nel nuovo progetto F1 di Cadillac.

Nominato di recente direttore di gara, Hynes gestirà il programma piloti di Cadillac, che include i suoi due piloti principali, Valtteri Bottas e Sergio Pérez, oltre al pilota di riserva Zhou Guanyu e al collaudatore Colton Herta. In questa nuova fase, il suo ruolo sarà fondamentale nel coordinare le prestazioni dei piloti e del team ingegneristico, ottimizzando al contempo l'interazione tra i reparti tecnico e sportivo.

Il nuovo ruolo di Hynes in Cadillac gli permetterà di collaborare nuovamente con il team principal Graeme Lowdon. I due hanno precedentemente lavorato insieme nell'ormai defunto team Manor Motorsport/Marussia, dove Hynes ha ricoperto prima il ruolo di mentore dei piloti e poi quello di responsabile dello sviluppo.

Riguardo al suo nuovo incarico, Lowdon ha commentato: "Marc porta con sé una combinazione eccezionale di esperienza nelle corse, visione strategica e capacità di leadership. La sua capacità di unire piloti, ingegneri e management sarà fondamentale per affermarci sulla griglia di partenza. In vista della nostra stagione d'esordio, avere una persona del calibro di Marc a capo delle nostre operazioni di gara è estremamente prezioso per il team Cadillac di F1."

Hynes ha aggiunto: "Costruire un nuovo team in Formula 1 è una sfida unica e sono entusiasta di definire da zero la cultura, i processi e gli standard prestazionali. Abbiamo una squadra di piloti forte e diversificata e il mio obiettivo è creare la chiarezza, la coesione e la disciplina necessarie affinché piloti e ingegneri possano dare il massimo".

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

