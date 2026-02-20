I momenti più folli dei test di F1: dalle tempeste di sabbia ai pezzi di ricambio falsi

Se non te ne sei ancora accorto, le sessioni di test di Formula 1 sono incredibilmente noiose da seguire. Per esempio, su 24 ore di copertura settimanale è difficile trovare anche solo 10 minuti che meritino di essere evidenziati e, se ci sono, di solito si tratta di una monoposto che fa un piccolo sovrasterzo.

Anche se per la maggior parte sono una vera tortura, di tanto in tanto emergono momenti divertenti. Questa settimana, Lewis Hamilton ci ha strappato un sorriso quando la sua Ferrari non ha soddisfatto le aspettative, lasciando Sam Collins e molti nel mondo della F1 con un’espressione di delusione.

Con questo in mente, ecco alcuni degli episodi più memorabili dei test di F1.

Prost era il più veloce!

La stagione 2000 fu un vero incubo per il team Prost. Con ambizioni di vittorie, una monoposto poco competitiva e un motore Peugeot privo di affidabilità, nemmeno il talento di Jean Alesi e Nick Heidfeld riuscì a evitare che la squadra restasse senza punti.

La speranza rinacque nel 2001, quando lo stesso capo del team e quattro volte campione del mondo, Alain Prost, ottenne motori Ferrari clienti. Anche se si prevedevano miglioramenti, nessuno immaginava che, dopo dodici giorni di test a Barcellona, Alesi avrebbe fatto segnare tempi quasi un secondo più veloci rispetto agli altri.

L’illusione di una lotta per il titolo svanì rapidamente, poiché Prost puntò su una monoposto più leggera in un tentativo disperato di attirare sponsor; la realtà si impose durante la stagione, con appena tre arrivi a punti prima del crollo definitivo.

I tempi di Prost nel 2001 furono impressionanti nei test... ma poi dovettero rifornire di carburante

Brawn era il più veloce!

Dopo il disastro di Prost, nel 2009 Brawn emerse dal nulla e dominò i test pre-stagionali, affermandosi come la monoposto più veloce. La sua storia è unica, poiché nacque dalle ceneri del vecchio team Honda, salvato all’ultimo momento dopo il ritiro del costruttore giapponese nel 2008, arrivando addirittura con una vettura già progettata per la stagione successiva.

La sfida era evidente: sostituire il motore Honda. Con un motore Mercedes montato in extremis, l’impatto fu enorme nel vedere come un team che era stato vicino alla scomparsa nelle due stagioni precedenti diventasse improvvisamente il riferimento.

Quel vantaggio iniziale fu decisivo per permettere a Jenson Button di conquistare il titolo mondiale e al team di vincere il campionato costruttori, prima di trasformarsi in Mercedes.

Adesivi sulle parti della Red Bull

Nel 2010 Red Bull sorprese tutti, non solo ad Abu Dhabi quando Sebastian Vettel conquistò il campionato nel suo primo giorno da leader, ma anche durante i test pre-stagionali. Con il tocco creativo del maestro del design Adrian Newey, il team sperimentò un concetto di diffusore soffiato che avrebbe gettato le basi del dominio nel 2011.

Il problema era che, se mostrato apertamente nei test, gli altri lo avrebbero copiato immediatamente. Per depistare i rivali, Red Bull decise di camuffare il concetto applicando adesivi nella zona dello scarico della monoposto. Da vicino si notava, ma a distanza passava inosservato.

Test Red Bull senza ala anteriore

Questa situazione non fu il frutto di una strategia geniale. Un giorno, Daniil Kvyat fu costretto a proseguire i test senza ala anteriore dopo averla danneggiata nella prima sessione.

Non avendo un pezzo di ricambio disponibile, dovette ridurre la velocità per completare la giornata. Forse anche per questo, poco più di un anno dopo, entrò in scena Max Verstappen.

Neve in F1

Potresti pensare di aver visto tutto in F1: giornate di sole, pioggerellina e persino acquazzoni torrenziali. Tuttavia, ciò che pochi team possono prevedere è la neve, come accadde a Barcellona nel 2018. La pista rimase libera, ma le aree circostanti furono colpite, complicando la guida in condizioni insolite.

La combinazione di asfalto bagnato e temperature sotto zero non era lo scenario ideale per una monoposto di F1. Solo pochi piloti decisero di girare in quelle condizioni, mentre parte del tempo fu dedicata a curiosi ornamenti, come un pupazzo di neve decorato con i loghi Mercedes.

Tempeste di sabbia in F1

Se vuoi evitare la neve, organizzare un test nel deserto del Bahrein sembra la scelta ideale. Dal 1964 è quasi impossibile che nevichi in quella zona, ma è invece il territorio delle tempeste di sabbia. E nel 2021 se ne verificò una che, pur non impedendo le sessioni di test, regalò immagini impressionanti: monoposto appena visibili sul rettilineo attraverso una fitta cortina di sabbia e l’incredibile effetto della sabbia che si sollevava come se l’auto stesse correndo sull’acqua.

Sebbene queste condizioni offrissero un’aderenza praticamente nulla e insegnamenti tecnici minimi, senza dubbio fu uno degli spettacoli più sorprendenti mai visti durante delle giornate di test in Formula 1.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

