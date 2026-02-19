Hamilton APPROVA un importante cambiamento in F1

Lewis Hamilton ha risposto alla conferma che uno dei circuiti della Formula 1 – che ha ospitato ben 35 Gran Premi – continuerà a far parte del calendario.

Il Circuit de Barcelona-Catalunya si è affermato come una tappa imprescindibile della F1 sin dalla sua inaugurazione nel 1991, ospitando 35 edizioni del Gran Premio di Spagna prima del previsto trasferimento ufficiale dell’evento a Madrid per la stagione 2026.

Nonostante il trasferimento della gara, la Catalogna tornerà a sfidare le squadre nel 2026 sotto il nuovo nome di Gran Premio di Barcelona-Catalunya. Sebbene in passato si siano sollevati dubbi sul futuro a lungo termine del tracciato, esso resta uno dei preferiti da numerosi piloti.

Un annuncio reso noto questo lunedì ha chiarito la situazione: la Formula 1 ha confermato che il circuito ha siglato un accordo per ospitare le gare del 2028, 2030 e 2032, alternandosi con Spa-Francorchamps in Belgio.

Hamilton soddisfatto dell'estensione del contratto

Lewis Hamilton ha postato un commento breve e deciso sul profilo Instagram della F1 per confermare l’estensione, affermando con un "Works for me". Non sorprende che il sette volte campione sia lieto di vedere il leggendario tracciato catalano rimanere nel calendario, dopo avervi collezionato il maggior numero di vittorie – sei trionfi, in parità con Michael Schumacher.

Il pilota britannico non è riuscito a replicare simili successi dal 2021, ma difficilmente farà del circuito il capro espiatorio. Dopo aver conquistato solo due Gran Premi su 92 dal celebre episodio noto come "Abu Dhabi Screwjob", è complicato attribuire tutta la responsabilità al circuito, nonostante l’ombra del separatismo catalano.

Se Hamilton ambisce a ritrovare il gradino più alto del podio e a superare Schumacher come visitatore di maggior successo sul tracciato, la sua fortuna dipenderà probabilmente dal mantenimento delle promesse da parte della Ferrari in questa stagione. Pur essendo soddisfatto dell'estensione, è lecito pensare che nel 2028 lo vedremo probabilmente in disparte, intento a osservare la gara dalla barriera.

