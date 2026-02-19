Hamilton interrogato dalla Mercedes e sale la tensione in Bahrein

Lewis Hamilton ha attirato l’attenzione dopo essere stato interrogato da un rivale della Formula 1 riguardo alle recenti voci che lo legherebbero sentimentalmente a Kim Kardashian. Durante la pausa fuori stagione, i media sono stati invasi da speculazioni che accostavano il pilota alla celebre star dei reality e cofondatrice di Skims, alimentando un dibattito che ha fatto bene all’immaginario degli appassionati.

Le indiscrezioni hanno raggiunto nuovi livelli quando i due sono stati avvistati insieme: sono stati fotografati mentre uscivano da un elegante hotel nei Cotswolds diretti a Parigi. L’episodio ha ulteriormente esacerbato le voci, soprattutto dopo che entrambi si sono presentati al Super Bowl LX, un evento segnato dalla vittoria dei Seattle Seahawks contro i New England Patriots e da uno spettacolo di intervallo straordinario, firmato da Bad Bunny, che ha fatto da scenario a questa misteriosa vicinanza.

Fin dal loro arrivo a Bahrain per le prove, Hamilton non è riuscito a sottrarsi ai pettegolezzi. Durante una conferenza stampa, il giornalista Ted Kravitz ha rievocato come venga chiesto al campione se avesse apprezzato maggiormente la compagnia o la partita al Super Bowl. Hamilton ha risposto con fermezza, dichiarando: "È la mia vita privata e non ne parlerò". Queste affermazioni hanno accentuato l’interesse mediatico, facendo emergere quanto i dettagli della sua sfera personale siano divenuti terreno fertile per speculazioni e commenti.

Russell vuole saperne di più su Hamilton e Kardashian

Non sono solo i giornalisti a nutrirsi di questi intrecci sentimentali. L’ex compagno di squadra di Hamilton, divenuto ormai un punto di riferimento in Mercedes, George Russell, ha colto l’occasione per lanciare qualche battuta.

Durante la prima settimana di prove a Bahrain, i 22 piloti si sono riuniti in un garage per la consueta sessione fotografica annuale. In un video dietro le quinte diffuso dai social media, Russell ha scherzato chiedendo in tono ironico: "Sei un amante appassionato? Che novità ci racconti?" La risposta di Hamilton, accompagnata da un sorriso e un gesto di amichevolezza, ha lasciato intendere che certi argomenti restano al di fuori della sua sfera pubblica.

Se in futuro Russell deciderà di insistere con domande più pungenti, forse sarà meglio farlo lontano dai riflettori e dai microfoni. Nel frattempo, il mistero che avvolge la vita privata del campione continua ad alimentare la curiosità degli appassionati di F1, in attesa di ulteriori sviluppi in un contesto in cui ogni dettaglio, sia dentro che fuori pista, viene analizzato con attenzione.

