La Ferrari sostiene che la Mercedes si sta "nascondendo" nei test di F1
La stella della Ferrari, Charles Leclerc, ha avvertito tifosi e addetti ai lavori che Mercedes non sta sfruttando appieno il proprio potenziale durante i test pre-stagionali, notizia che giova alla Williams, squadra cliente del team tedesco.
La scorsa settimana si sono svolti i primi tre giorni ufficiali a Bahrein, offrendo alle scuderie l’opportunità di familiarizzare con le vetture previste per il 2026 e di valutare la competitività dei loro rivali.
Leclerc non è l’unico a segnalare che la Mercedes potrebbe nascondere un vantaggio significativo in termini di prestazioni. Anche Max Verstappen ha insinuato che i Silver Arrows celino, ad esempio, una differenza di circa 20 cavalli. "Aspetta Melbourne e vedrai quanta potenza riusciranno a mettere in campo", ha dichiarato il pilota, aumentando il mistero sul reale potenziale del team.
Il sandbagging è una pratica diffusa nelle prove pre-stagionali, poiché le scuderie preferiscono non svelare immediatamente le nuove soluzioni aerodinamiche o le innovazioni tecniche, rendendo così difficile per gli avversari replicare tali migliorie.
Leclerc: le squadre possono mascherare le prestazioni in molti modi
Durante l’ultimo giorno di test, il pilota monegasco ha spiegato: "Per ora adotterò un approccio molto cauto. Se lo scorso anno bastavano due o tre modifiche per velare il potenziale della vettura, oggi potrebbero essere necessari ben 10 o 15 aggiustamenti, dato che il nuovo sistema offre varie modalità per nascondere le prestazioni. Per quanto riguarda la potenza, la valutazione risulta complicata: se da un lato l’affidabilità è solida, dall’altro il rendimento risulta altrettanto cruciale, e non sappiamo ancora a fondo dove ci troviamo."
Ha aggiunto: "Red Bull ha mostrato un po’ più di trasparenza rispetto alla Mercedes, esibendosi in modo davvero impressionante. Sono convinto che i tedeschi stiano celando una notevole quantità di potenza, e solo il tempo potrà dirci quanto in realtà siano pronti."
La prossima settimana le prove a Bahrein riprenderanno da mercoledì a venerdì. Al termine di queste sessioni, ciascuna scuderia tornerà ai propri stabilimenti per tradurre le osservazioni in miglioramenti pratici, mentre la pista rimarrà inattiva fino all’arrivo a Melbourne il mese prossimo per il Gran Premio d’Australia.
