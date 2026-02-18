close global

Italian flag-themed paddock background with the Ferrari logo in front

Ferrari Notizie Oggi: la Scuderia anticipa il 2026

Gianluca Cosentino
Italian flag-themed paddock background with the Ferrari logo in front

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di mercoledì 18° Febbraio 2026 in Formula 1.

Ferrari Oggi: CONFERMATO dalla FIA - la Scuderia anticipa il 2026. LEGGI DI PIÙ

Ferrari

Latest News

Ferrari

  • 2 ore fa
La F1 pubblica la foto UFFICIALE del pilota con Antonelli per il 2026 e i fan segnalano difetti
Formula 1

La F1 pubblica la foto UFFICIALE del pilota con Antonelli per il 2026 e i fan segnalano difetti

  • 2 ore fa
Cos'è il sandbagging? Il VANTAGGIO per Antonelli in F1
Formula 1

Cos'è il sandbagging? Il VANTAGGIO per Antonelli in F1

  • 2 ore fa
La Ferrari sostiene che la Mercedes si sta
Formula 1

La Ferrari sostiene che la Mercedes si sta "nascondendo" nei test di F1

  • 3 ore fa
La FIA sta preparando un cambiamento drastico che i piloti odieranno
Formula 1

La FIA sta preparando un cambiamento drastico che i piloti odieranno

  • 3 ore fa
Hamilton Notizie Oggi: la F1 vuole CENSURARE
Ferrari

Hamilton Notizie Oggi: la F1 vuole CENSURARE

  • Ieri 21:00
Molto letto

Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

  • 1 febbraio
 Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026

Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026

  • 4 febbraio
 Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore

Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore

  • 4 febbraio
 Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

  • 13 febbraio
 La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

  • 1 febbraio
 Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes

Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes

  • 4 febbraio

Classifiche F1

