CONFERMATO dalla FIA: la Ferrari anticipa il 2026

La Ferrari ha ricevuto importanti novità dalla FIA in merito alla stagione 2026 di Formula 1.

Il team di Charles Leclerc avrebbe ottenuto un notevole vantaggio rispetto a molti altri team in griglia. Questo tempo aggiuntivo permetterà loro di concentrarsi sullo sviluppo della vettura.

Ecco quanto riportato su AutoRacerIT: "L'omologazione del carburante può anche essere parziale anziché completa, e quindi un determinato produttore può operare con una benzina sintetica, non pura al 100%, in attesa della convalida di alcuni componenti.

"Non è certo la situazione ideale, ma ci sono ancora 7-10 giorni per ottenere l'approvazione." Shell, Ferrari (e quindi Haas e Cadillac) e BP (Audi) hanno già ottenuto con successo l'omologazione.

"Infatti, la SF-26 ha già utilizzato il nuovo biocarburante Shell durante la prima settimana del Bahrain, giovedì e venerdì. Vale la pena notare che sono gli unici ad aver scelto questa strada, mentre tutti gli altri produttori e fornitori hanno optato per l'e-fuel, ovvero la benzina sintetica", hanno rivelato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

