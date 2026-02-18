SCANDALO: la F1 vuole CENSURARE Lewis Hamilton e Max Verstappen

Piloti come Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno espresso il loro malcontento per le nuove monoposto, come riportato la scorsa settimana in Bahrein; tuttavia, le autorità di Formula 1 non hanno accolto con favore le critiche.

Secondo i media sportivi tedeschi, queste autorità avrebbero preferito che i piloti aspettassero qualche gara prima di esprimersi. Verstappen aveva già espresso dubbi sulle monoposto del 2026 dopo il suo primo test al simulatore nel 2023.

Il pilota olandese ha criticato il nuovo regolamento fin dall'inizio, un'opinione che ha mantenuto nel tempo. Hamilton ha aggiunto che la maggiore complessità nella gestione dell'energia compromette la chiarezza di ciò che accade in pista per i tifosi.

Prima della settimana di test in Bahrein, i funzionari di Formula 1 avevano avvertito i piloti che le critiche negative alle nuove monoposto non erano benvenute.

Secondo Auto Motor und Sport, le autorità ammettono di non essere d'accordo con personaggi così importanti che mettono apertamente in discussione il loro prodotto. A loro avviso, le critiche dovrebbero essere riservate a dopo qualche gara, una volta che le prestazioni delle monoposto saranno state dimostrate.

Verstappen e Hamilton, nomi affermati della Formula 1, hanno il prestigio di poter esprimere le proprie opinioni senza timore di ritorsioni. "Non si lasceranno mettere a tacere dalle pressioni del reparto comunicazione. Per loro, la cosa più importante è godersi la competizione, anche se questo piacere è attualmente compromesso", conclude Auto Motor und Sport.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

