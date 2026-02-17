La Mercedes critica finalmente il regolamento del 2026: "Bam! Tutto cambierà."

George Russell si mostra generalmente soddisfatto della nuova generazione dei monoposto in Formula 1, sebbene segnali un aspetto tecnico da migliorare.

Il pilota Mercedes definisce "fastidiosa" l’obbligatorietà di utilizzare la prima marcia nelle curve a bassa velocità. Pur suscitando opinioni contrastanti nel paddock, le nuove regole rappresentano, secondo Russell, un'opportunità di crescita non solo per i piloti ma anche per gli ingegneri.

Durante le prime tre sessioni di test al Circuito Internazionale del Bahrain è emerso che le nuove unità di potenza – in cui metà della performance proviene dal motore a combustione e l'altra metà da quello elettrico – richiedono un approccio di guida diverso.

Per mantenere attiva la turbina e un regime elevato, i piloti devono scalare le marce in modo più marcato nelle curve. Sebbene possa sembrare paradossale, questa tecnica permette di ricaricare la batteria più efficacemente e di migliorare la velocità, evidenziando una problematica simile a quella osservata anche da Max Verstappen, che ha definito la situazione "anti-gara".

Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"

Il paragone con il supermercato

Russell ha illustrato il comportamento del veicolo con un esempio di quotidianità: "Immaginate di guidare verso il supermercato e, entrando in una rotonda, decidere di usare la terza marcia. All’improvviso, il passeggero accanto vi suggerisce di passare alla prima. Con un colpo secco, l’auto perde agilità e finisce per girare troppo. In condizioni normali, nessuno percorrerebbe una rotonda in prima marcia se si mantiene una velocità adeguata." Secondo il pilota, la vettura non è progettata per questo tipo di manovre, ma la necessità di tenere il turbo attivo per ricaricare la batteria impone queste scelte.

Related image

Agilità: un punto di forza

Nonostante le difficoltà legate alle prestazioni del motore, Russell ha evidenziato come il telaio dei nuovi monoposto offra notevoli vantaggi in termini di agilità. I veicoli, infatti, risultano più leggeri e compatti, conferendo loro una manovrabilità superiore. "Guidare questi dispositivi è un’esperienza molto più piacevole rispetto alla generazione precedente. Ho avuto modo di provarli un paio di volte e la differenza in agilità, grazie a un peso e dimensioni ridotti, è davvero sorprendente. Le nuove regole rappresentano senza dubbio un passo avanti," ha concluso il pilota.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato