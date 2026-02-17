La Williams si aspetta che la stella della Mercedes se ne vada a causa di Verstappen

Secondo Claire Williams, è altamente improbabile che George Russell e Max Verstappen possano correre insieme in Mercedes. L’ex direttrice di Williams F1 ha dichiarato che Russell lascerà il team non appena verrà ufficialmente presentato il tetracampeone del mondo presso lo storico stabilimento della scuderia.

Nonostante Verstappen sia legato a Red Bull Racing fino al 2028, i pettegolezzi su un suo eventuale passaggio in Mercedes continuano a crescere. Le nuove normative tecniche per la stagione prossima alimentano ulteriori speculazioni, tanto che praticamente qualsiasi squadra si mostrerebbe interessata al migliore del gruppo.

Se Red Bull dovesse perdere competitività, il pilota olandese potrebbe trovare diverse opportunità per un cambiamento radicale. Inoltre, Williams si interroga sul futuro di Verstappen nel suo attuale team, dopo vari incontri tra il suo entourage e la dirigenza Mercedes.

Verstappen e la gita in barca con Wolff

Williams ha evidenziato segnali di un’intesa particolare tra Verstappen e il direttore della Mercedes, Toto Wolff. “Non saprei, rimarrà? È curioso vederlo in compagnia di Toto Wolff durante una gita in barca. Chissà cosa si cela dietro le quinte”, ha commentato la britannica a Business of Sport, come riportato da Motorsport.com. Pur essendo confermato per la presente stagione in Red Bull Racing, dopo il superamento di una clausola di rendimento la scorsa estate, gli appassionati osservano con interesse quali sviluppi riserverà il futuro.

Russell in un ruolo secondario?

Nel caso in cui Mercedes riuscisse a portare Verstappen lontano da Red Bull, le conseguenze si rifletterebbero immediatamente sulla formazione attuale. George Russell, che quest’anno gareggia accanto a Kimi Antonelli, non sarebbe disposto ad accettare un ruolo di supporto. “Immaginate Max e George nella stessa scuderia: non credo che Russell si accontenterebbe del ruolo di vice”, ha affermato Williams con decisione, sottolineando come il pilota non accetterebbe di essere relegato a seconda.

Un futuro in McLaren

Qualora dovessero verificarsi ulteriori cambiamenti in Mercedes, Williams intravede già una solida opportunità per il quintuplicato vincitore di Gran Premi: la McLaren. Attualmente, la scuderia è guidata dal campione Lando Norris, e Russell ha un contratto vincolante con Mercedes fino alla fine dell’anno, completo di una clausola di rendimento che potrebbe garantirgli un posto per la stagione successiva, qualora venissero raggiunti determinati obiettivi. “Sono convinta che George sarebbe perfetto in McLaren. Oscar Piastri e Lando hanno già dimostrato il potenziale del team, e se si aprisse una possibilità, vedo in lui un autentico pilota McLaren”, ha concluso l’ex direttrice.

