Hamilton nomina lo sport che lo terrorizza

Il sette volte campione Lewis Hamilton ha recentemente rivelato quali sport lo appassionano al di fuori della Formula 1, proprio mentre le Olimpiadi Invernali 2026 catturano l’attenzione del mondo. Tra le sue passioni spicca lo snowboard, anche se ammette di provare un certo timore per una delle sue discipline.

A 41 anni, Hamilton ha colto l’occasione del periodo di pausa per immergersi nella neve insieme alla sua famiglia, condividendo momenti di spensieratezza e complicità con la nipote Willow.

Il pilota ha così potuto godersi una meritata interruzione dopo una prima stagione non all’altezza delle aspettative con la Scuderia Ferrari, concentrandosi adesso sui preparativi intensi in vista della stagione 2026, che vede al centro del dibattito le nuove regolamentazioni.

La scorsa settimana, dopo la sua prima prova al volante della SF-26 in Bahrain, Hamilton ha sottolineato come i tifosi potrebbero incontrare delle difficoltà nel comprendere la nuova terminologia introdotta con le modifiche a telaio e potenza. Anche il suo connazionale Lando Norris, attuale campione, ha espresso simili perplessità, rispecchiando il clima di incertezza che sta attraversando l’intero mondo della Formula 1.

La presenza della F1 alle Olimpiadi Invernali 2026

Il pilota ha momentaneamente messo da parte le controversie pre-campionato per raccontarci cosa ama fare fuori dalle piste, proprio mentre le Olimpiadi entrano nella loro ultima settimana. In un video pubblicato sul profilo ufficiale Instagram di Ferrari, Hamilton ha confessato:

"Ho seguito con interesse lo sci di fondo, una delle mie grandi passioni. Andrò a vedere l’halfpipe; adoro lo snowboard e, nonostante il desiderio di provarlo, provo un tremendo timore ad affrontarlo", concludendo con un sorriso imbarazzato.

Probabilmente, però, la Ferrari consiglierà all’ex pilota Mercedes di rimandare ogni tentativo sull’halfpipe fino al termine della sua avventura con i rossi. L’influenza della Formula 1 è stata evidente ai Giochi Invernali Milano Cortina 2026, dove i commentatori hanno spesso richiamato termini del mondo automobilistico per evidenziare l’importanza della linea di partenza in eventi tanto caotici. Durante la copertura dello snowboard cross, infatti, è stato persino menzionato il recentemente eliminato DRS, pochi istanti prima che Charlotte Bankes e Huw Nightingale, del Team GB, scrivessero la storia aggiudicandosi la medaglia d’oro nella prova mista.

L’halfpipe, fonte di non poca apprensione per Hamilton, ha visto anche il giovane snowboarder australiano Scotty James lottare strenuamente in una finale emozionante della sua quinta partecipazione alle Olimpiadi, purtroppo senza ottenere il tanto ambito oro. Già noto per il suo stretto legame con l’ex pilota Daniel Ricciardo, James è anche cognato del pilota Aston Martin Lance Stroll, in seguito al matrimonio con la sorella di quest’ultimo, Chloe, nel 2023; la coppia, inoltre, celebra ora l’arrivo del loro bambino, con Lawrence Stroll, proprietario di Aston Martin F1, che svolge il ruolo di orgoglioso nonno.

