La Ferrari sorprende e arriva in Bahrain con un pacchetto completamente nuovo

Il team Ferrari ha iniziato la seconda settimana di test a Bahrain presentando importanti novità, come riportato da Motorsport.com.

La Scuderia introdurrà una nuova power unit, un cambio aggiornato e un pacchetto aerodinamico rivisto. Mentre altre squadre devono fare i conti con problemi di affidabilità, Ferrari sembra mantenere tutto sotto controllo.

Durante la prima sessione, l'auto ha percorso una distanza equivalente a quasi quattordici Gran Premi senza riscontri significativi, ad eccezione di un breve arresto della power unit avvenuto pochi giri prima della fine della giornata.

Impatto sui componenti

La squadra ha integrato le nuove tecniche di gestione per il recupero dell’energia all’interno dei componenti rinnovati. Questa settimana assisteremo al debutto di una nuova power unit per l’SF-26, abbinata a un cambio aggiornato.

Secondo le fonti, le strategie per ottimizzare il recupero dell’energia elettrica – che prevedono l’impiego di rapporti di cambio più brevi e momentanei aumenti di regime per migliorare la risposta del turbo – stanno esercitando maggiori sollecitazioni su ogni ingranaggio e sull’intera trasmissione.

Per questo motivo, si prevede un rinforzo di alcuni componenti per prevenire possibili malfunzionamenti.

