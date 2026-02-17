Max Verstappen ha espresso senza mezzi termini le sue critiche alle nuove regolamentazioni della Formula 1, definendo la nuova generazione di monoposto un vero disastro, nonostante in alcune situazioni possano concedere un modesto vantaggio competitivo.

La settimana scorsa, nel paddock di Bahrein, il pilota ha scatenato un vivace dibattito, dimostrando la sua determinazione nel mettere in luce le criticità del nuovo assetto tecnico e normativo, senza temere ripercussioni. Le sue parole, dirette e sincere, hanno evidenziato un cambiamento nel modo in cui i protagonisti della F1 si approcciano alle sfide della modernizzazione.

Le innovazioni regolamentari interessano sia l’aspetto tecnico sia quello dei motori, ponendo un accento particolare sulla gestione dell’energia elettrica e lasciando indietro il tradizionale accoppiamento V6, coadiuvato dall’assistenza dell’MGU-K dopo la sparizione dell’MGU-H.

I primi test e le simulazioni al Circuito Internazionale di Bahrein hanno evidenziato comportamenti di guida innaturali: i piloti sono infatti costretti a frenare in curva per accumulare energia da utilizzare sulle rettilinei, creando nuove dinamiche di gara che dividono le opinioni sia tra i tecnici che tra gli stessi concorrenti.

Verstappen critica duramente le nuove regole della Formula 1

Nonostante il clamore suscitato dalle innovazioni, Verstappen ribadisce la sua disapprovazione nei confronti di una regolamentazione che sembra allontanarsi dall’essenza della competizione. Il pilota, noto per il suo carattere deciso, ha sottolineato come tali modifiche, pur introducendo elementi innovativi, comportino anche profili di rischio legati a una gestione poco intuitiva della potenza. Questo approccio, secondo Verstappen, rischia di compromettere la spontaneità e la spettacolarità che hanno sempre contraddistinto la Formula 1, suscitando riflessioni approfondite tra addetti ai lavori e appassionati.

Le nuove regole contraddicono l’essenza della Formula 1

Il supporto di Lewis Hamilton

La passione di Verstappen verso nuovi orizzonti

Nonostante la Red Bull Racing sia stata elogiata nel paddock per l’innovativa unità di potenza, sviluppata in collaborazione con Ford, sorgono interrogativi sul perché Verstappen esprima un giudizio così aspro. Pur vantando una notevole abilità nella gestione delle numerose variabili in gara – qualità teoricamente in grado di tradursi in un vantaggio nella gestione della batteria – il pilota non esita a mettere in discussione la nuova distribuzione della potenza tra motore a combustione ed elettrico. Le sue osservazioni lasciano intravedere una riflessione più profonda sul compromesso tra innovazione e tradizione, invitando a un dibattito acceso all’interno del mondo della F1.La necessità di ridurre la velocità in alcuni tratti per consentire la ricarica della batteria sembra infatti allontanarsi radicalmente dall’essenza della Formula 1, dove l’obiettivo è completare il giro nel minor tempo possibile grazie alle vetture tecnologicamente d’avanguardia. Con quattro titoli mondiali al suo attivo, Verstappen non sente più la pressione di dover sperimentare in situazioni limite; le sue dichiarazioni, pertanto, non mirano a intimidire, ma a comunicare un giudizio sincero sulle scelte regolamentari, ritenute in parte incompatibili con il cuore pulsante del campionato.Anche Lewis Hamilton si è schierato in maniera critica, definendo le nuove disposizioni "incredibilmente complesse" e sottolineando, con un pizzico di ironia, che i piloti potrebbero persino aver bisogno di un titolo universitario per comprenderle a fondo. Tale complessità, lungi dall’essere un segno di evoluzione positiva, rischia di compromettere l’immagine della Formula 1, soprattutto in un periodo in cui il campionato si propone di inaugurare una nuova era fatta di maggiore spettacolarità, costi contenuti e semplicità per il pubblico, senza però dimenticare la sua tradizione e il brivido della competizione.Sebbene il pilota non preveda di ritirarsi dalla Formula 1 nel breve termine, i suoi recenti commenti lasciano intravedere un interesse crescente per progetti che lo appassionano davvero, come il GT3 e il simracing. Questo possibile spostamento di focus solleva interrogativi sul futuro del campionato, in particolare su quanto possa pesare la perdita di un talento del suo calibro. In una disciplina che brilla grazie alla presenza di grandi stelle, l’importanza di mantenere un clima positivo e costruttivo è fondamentale, e le parole di Verstappen, unite al sostegno di figure come Hamilton, invitano a riflessioni sul percorso evolutivo della Formula 1.

