Hai 10.100 sterline da spendere? L'ultima collaborazione di Mercedes in F1 potrebbe essere tua!

Mercedes F1 e George Russell hanno svelato una collaborazione esclusiva che potrebbe essere tua a poco più di £10.100.

Il pilota britannico si prepara con entusiasmo alla stagione 2026, in cui potrebbe avere la sua prima opportunità per contendersi il campionato mondiale. La scuderia tedesca si presenta pronta a sfruttare le nuove regole, puntando a un importante balzo in avanti e consolidando la propria posizione in un panorama in continua evoluzione.

Da settimane circolano voci sul team di Brackley, che ha già dimostrato la sua forza durante il test pre-stagione a Barcellona lo scorso mese. Russell ha sottolineato che Mercedes rappresenta la sua migliore opportunità per conquistare un titolo mondiale nei prossimi anni, decisione che lo ha portato a rinnovare il contratto con il team lo scorso ottobre.

Il pilota ha lanciato una collaborazione insieme a IWC Schaffhausen, sponsor della Mercedes, presentando due orologi in edizione limitata, creati appositamente per i piloti. I modelli proposti, uno cronografo e uno automatico, sono realizzati in ceramica di ossido di zirconio nero e caratterizzati da quadranti scuri arricchiti da dettagli luminosi in un blu vibrante, ispirato al design del suo casco. Il retro in titanio è inciso con il numero 63, simbolo distintivo di Russell. Il pilota ha condiviso il suo entusiasmo su Instagram, evidenziando l’accurata cura dei particolari e la produzione limitata a sole 1063 unità per ciascun modello.

Il prezzo supera i £10.000 per ciascuno di questi esclusivi orologi, che uniscono stile e performance in un connubio destinato a fare colpo sugli appassionati.

Il tempo stringe prima dello scoppio della stagione 2026

Tutti i team della griglia di Formula 1 lavorano alacremente in vista del Gran Premio d’Australia, che darà il via alla stagione a marzo. Sono previste due sessioni di test di tre giorni in Bahrain, utili per affinare gli ultimi dettagli in linea con le nuove regolamentazioni. Per Mercedes, questa fase sarà fondamentale per sfruttare le ottime prestazioni registrate durante il primo test pre-stagione e per simulare situazioni di gara e qualifiche, così da avere un’idea più precisa del ritmo da tenere in pista.

Russell e il compagno di squadra Kimi Antonelli ambiscono a contendersi il titolo nel corso dell’anno, anche se l’equilibrio competitivo in Australia potrebbe subire notevoli variazioni nelle prossime settimane.

Quando inizia la stagione 2026 di F1?

La stagione 2026 prenderà il via venerdì 6 marzo al Circuito Albert Park di Melbourne, sede del Gran Premio d’Australia. La prima sessione (FP1) è programmata per le 12:30 ora locale (13:30 GMT), seguita dalle qualifiche sabato 7 marzo alle 16:00 (17:00 GMT). L’uscita ufficiale del Gran Premio è fissata per le 15:00 ora locale (16:00 GMT).

