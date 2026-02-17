Hamilton e Kim Kardashian: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova coppia

Lewis Hamilton e Kim Kardashian hanno catturato l’attenzione degli addetti ai lavori negli ultimi giorni.

Il pilota di Formula 1 e la celebre star dei reality hanno trascorso parecchie ore insieme all’inizio del 2026, tanto da far scaturire voci sui tabloid americani e britannici che definiscono questa coppia “the power couple” dell’anno. GP Fans ha scavato nei retroscena per svelare come sia nata questa insolita connessione.

Hamilton e Kardashian si conoscono da tempo. Il loro primo incontro documentato risale al 2014, durante i GQ Men of the Year Awards a Londra, dove comparvero insieme ai rispettivi partner. All’epoca Kim frequentava Kanye West, mentre Hamilton era legato alla cantante Nicole Scherzinger. Da allora il rapporto è rimasto cordiale, soprattutto grazie all’amicizia tra Hamilton e Kanye, che li vide condividere momenti in studio e partecipare insieme a eventi familiari.

Kanye ha alimentato la passione musicale di Hamilton

Hamilton mantiene il silenzio sul rapporto con Kanye West

Hamilton si separa da Scherzinger e Kardashian si dissocia da West

Hamilton legato a diverse celebrità, tra cui un’ex di Ye

Kanye West ha stimolato il pilota a seguire la sua inclinazione per la musica, esortandolo a non lasciarsi intimidire dalle critiche altrui. Il rapper, infatti, apprezzava così tanto il talento musicale di Hamilton da decidere di condividere le sue canzoni con la famiglia durante un brunch pasquale. In un’intervista a City AM, Hamilton ricordava: “Sono andato a trovare Kanye e mi disse: ‘Sai, tra noi c’è molto in comune. Io mi dedico alla musica e mi avventuro nel mondo della moda, anche se non tutti ne approvano il mio stile. Tu eccelli in pista, ma la musica ti appassiona; non lasciare che le critiche ti frenino’”.Negli ultimi anni, Hamilton ha preferito mantenere riservati i dettagli del suo legame con Kanye West. La scelta potrebbe essere imputabile alle polemiche che hanno investito il rapper, il quale nel 2022 vide annullato il contratto con Adidas a causa di dichiarazioni antisemite e tweet controversi in cui si definiva nazi, per i quali in seguito chiese scusa. Kanye attribuì il suo comportamento a un disturbo bipolare di tipo 1, conseguenza di un incidente automobilistico avvenuto 25 anni fa, con danni cerebrali diagnosticati nel 2023. Non è chiaro se ciò abbia influenzato l’amicizia, e Hamilton ad oggi evita di menzionare pubblicamente il nome del rapper.Hamilton ha intrattenuto una relazione altalenante con Nicole Scherzinger, la voce dei Pussycat Dolls, per otto anni, fino a quando la storia d’amore è giunta al termine nel febbraio 2015. L’intensa agenda della Formula 1 rendeva difficile mantenere una coppia stabile, soprattutto perché Scherzinger ambiva al matrimonio, un impegno per cui Hamilton non si sentiva ancora pronto. Nel medesimo periodo, Kim celebrava il suo legame con Kanye West, addirittura sposandolo nel 2014, fino a quando nel 2021 ha richiesto il divorzio, reso ufficiale a novembre 2022, a causa del comportamento imprevedibile e dell’instabilità emotiva del rapper.Dopo la fine della relazione con Scherzinger, Hamilton non ha intrapreso una storia seria, ma è stato spesso visto in compagnia di diverse celebrità. Nel corso dell’ultimo anno il pilota è stato accostato a nomi come Rihanna, Kendall Jenner – sorella di Kim – e Gigi Hadid. Più recentemente, si sono intensificati i pettegolezzi anche su una possibile frequentazione con la cantante Shakira, il modello brasiliano Juliana Nalú e l’attrice Sofía Vergara. In particolare, il legame tra Nalú e Kanye, risalente al 2022, ha sollevato non poche sorprese, suggerendo che Hamilton possa avere ancora qualche legame, anche indiretto, con il controverso rapper.

Hamilton e Kardashian si frequentano da Capodanno

Kim Kardashian viaggia in jet privato per incontrare Lewis Hamilton

Hamilton si è spostato in elicottero charter fino a Oxford

Hamilton e Kim hanno sfruttato al massimo le strutture

L’appuntamento si proroga la domenica a Londra

Kim Kardashian e Lewis Hamilton volano insieme in jet privato per Parigi

Hamilton accompagna Kim in un viaggio di lavoro a Parigi

L’operazione per mantenere segreto l’appuntamento a Parigi fallisce

Kim torna a Los Angeles? Hamilton si dirige negli Stati Uniti?

Amici di Nicole Scherzinger mettono in guardia Kim Kardashian

Scherzinger non serba rancore e vive felice

Nonostante la recente attenzione mediatica, il legame tra Hamilton e Kardashian si stava consolidando da tempo. Entrambi hanno partecipato alla festa di Capodanno organizzata dall’attrice Kate Hudson ad Aspen, in Colorado. Durante l’evento, Kim ha attirato gli sguardi con un outfit elegante e trasparente, mentre Hamilton ha optato per un look interamente marrone. Pur non essendo stati fotografati insieme, sono stati visti uscire separatamente e si sono incrociati poco prima della celebrazione in un noto ristorante, confermando così la crescente complicità tra loro.Il weekend del 31 gennaio ha segnato l’inizio di una vera fuga romantica. Kim e Lewis hanno fatto il check-in all’Estelle Manor, esclusiva tenuta e hotel nell’Oxfordshire. La Kardashian è volata nel Regno Unito a bordo del suo jet privato, stimato in circa 100 milioni di sterline, per raggiungere Hamilton, arrivato su due auto a noleggio e scortato da due bodyguard – uno dei quali è stato notato mentre trasportava una preziosa borsa Birkin da 50 cm, valutata 76.000 sterline. Per l’occasione, Kim ha viaggiato portando con sé ben otto valigie.Anche Lewis non ha esitato a investire per incontrare Kim: il pilota ha pagato circa 5.000 sterline per un elicottero charter che lo ha portato da Battersea all’aeroporto di Oxford. Ad Estelle Manor, la coppia ha noleggiato in esclusiva il centro benessere per due ore e mezza, potendo così godere della piscina e cenare nel ristorante dell’hotel. Secondo quanto riportato da The Sun, il costo complessivo del fine settimana di lusso si aggirava intorno alle 120.000 sterline.Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che i due hanno approfittato appieno delle eccellenze messe a disposizione dalla struttura. Oltre al centro benessere, sorvegliato da due guardie, hanno trascorso del tempo in piscina e degustato le prelibatezze del ristorante. “Hanno prenotato un massaggio di coppia e usufruito in maniera esclusiva di tutte le aree, mantenendo la massima discrezione per preservare la loro intimità”, ha commentato una fonte. Il giorno seguente, i due si sono separati: Hamilton ha lasciato l’hotel dall’ingresso principale, mentre Kim è stata scortata tramite un’uscita laterale.Dopo la piacevole esperienza trascorsa in Oxfordshire, la coppia ha intrapreso un viaggio in auto di circa due ore e mezza con destinazione Londra, presso il Rosewood Hotel. Entrambi sono entrati in modo discreto attraverso un parcheggio sotterraneo, coincidendo con un impegno lavorativo: Kim doveva infatti partecipare a un evento della sua linea SKIMS a Selfridges. Mentre la Kardashian si occupava dei suoi impegni, Hamilton ha soggiornato in hotel e, a fine giornata, i due hanno condiviso una serata in camera, in quella che una fonte ha definito un’atmosfera “Netflix and chill”.Se l’appuntamento a Londra sembrava già abbondante, il lunedì mattina Kim ha ulteriormente sorpreso Hamilton invitandolo a un viaggio a Parigi. La capitale francese, teatro di un altro evento SKIMS, ha offerto l’occasione perfetta per prolungare la loro intimità. Volando insieme sul jet privato di Kim, la coppia ha effettuato il check-in presso l’Hôtel Le Bristol Paris, sistemandosi nella lussuosa Paris Suite, il cui costo si aggira intorno alle 25.000 sterline a notte. Per l’occasione, Kim ha scelto un audace completo in catsuit nera che non lasciava spazio alle riserve.Una fonte ha dichiarato: "A Kim piace moltissimo Parigi, e desiderava che Lewis la accompagnasse. Pur dovendo far fronte a impegni lavorativi importanti, si organizza sempre in modo da ritagliare del tempo da trascorrere insieme". Durante il soggiorno, la coppia ha mantenuto la massima discrezione, rimanendo per lo più in camera e ordinando pasti a domicilio per garantire la loro privacy.Nonostante gli sforzi per restare nell’ombra, il tentativo di mantenere segreto il loro incontro a Parigi non è andato del tutto per il verso giusto. "Sembrava quasi un’operazione militare spostare la coppia da un luogo all’altro, con l’obiettivo di garantire la massima discrezione, grazie alla presenza delle guardie di Kim e di Lewis", ha commentato The Sun. Tuttavia, i due e il loro team di sicurezza sono stati avvistati intorno all’hotel, facendo trapelare la loro intimità.Dopo il soggiorno a Parigi, si dice che Kim sia già rientrata negli Stati Uniti, dove ha la sua base, mentre non è ancora chiaro se Hamilton abbia condiviso il volo o preferisca restare in Europa. Circolano voci riguardo a una sua possibile presenza sul territorio americano, anche se non confermate. Il pilota britannico, con la sua flessibilità, può permettersi tali spostamenti, soprattutto in vista della sua prossima gara di Formula 1 prevista per la metà della prossima settimana. Intanto, Kim è stata ritratta nuovamente a Los Angeles.Sebbene la storia tra Hamilton e Scherzinger sia ormai alle spalle, frequentare Kim risulta delicato anche perché il pilota la conosceva durante il suo passato con la cantante. Amici di Nicole hanno voluto mettere in guardia la Kardashian contro il comportamento spesso imprevedibile di Lewis, raccontando: "Un giorno ti faceva regali e ti dichiarava il suo amore, mentre il giorno dopo scoppia una lite furibonda, ignorandoti per giorni interi. Sembrava più interessato a trascorrere il tempo con i suoi 'amici' che con la sua compagna".Nonostante le critiche e i racconti, secondo quanto riportato da Metro l’ex frontwoman dei Pussycat Dolls sembra serena per Hamilton, senza nutrire alcun risentimento. Nicole ha ritrovato la felicità e, dall’estate del 2023, è fidanzata con l’ex giocatore di rugby scozzese Thom Evans, il quale le ha chiesto di sposarlo durante una vacanza in Portogallo.

