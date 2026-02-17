Motori F1 2026: tutto quello che devi sapere prima della nuova stagione

Con l'inizio imminente della nuova campagna di Formula 1, la stagione 2026 si preannuncia come una vera rivoluzione, in particolare per quanto riguarda le collaborazioni tra le scuderie e i fornitori delle power unit.

Le nuove normative, che prevedono modifiche sostanziali sia ai motori che all'aerodinamica, rappresentano il cambiamento più significativo dal 2014. Le innovazioni tecnologiche puntano a triplicare l'utilizzo dell'energia elettrica, mentre le monoposto diventeranno più snelle, leggere e compatte rispetto ai modelli del 2025. L'obiettivo è intensificare la lotta in pista e contribuire all'ambizioso percorso della Formula 1 verso la neutralità carbonica entro il 2030. Inoltre, Cadillac si aggiunge alla griglia come undicesima scuderia, mentre Audi fa il suo debutto sia come produttore di power unit sia come team ufficiale, grazie all'acquisizione di Sauber prevista per la fine del 2025.

Che motore userà ogni squadra nella F1 2026?

Con l'ingresso di Audi nella produzione dei motori, Red Bull fa un ulteriore passo avanti sviluppando internamente le proprie unità in collaborazione con Ford, abbandonando l'accordo con Honda. Nel frattempo, Honda fornirà i motori al team Aston Martin, che si prepara a lottare per il titolo. Ferrari si conferma come fornitore ufficiale per il 2026, equipaggiando il team di fabbrica, Haas e Cadillac, mentre Mercedes continua a essere la scelta prediletta di numerose squadre: McLaren, Williams, Alpine e il suo stesso team ufficiale adotteranno la tecnologia del Cavallino.

Che motore userà ogni squadra nella F1 2026? Squadra Motore Red Bull Red Bull Powertrains Racing Bulls Red Bull Powertrains Ferrari Ferrari Haas Ferrari Cadillac Ferrari Alpine Mercedes Mercedes Mercedes Williams Mercedes McLaren Mercedes Aston Martin Honda Audi Audi

Come funzionano le nuove power unit nella F1?

Per il 2026 l'energia elettrica assumerà un ruolo tre volte più rilevante, ottenendo un equilibrio quasi paritario con la tecnologia ibrida e con i motori a combustione interna, che opereranno esclusivamente con combustibili sostenibili. I motori rimarranno V6 turbo ibridi da 1,6 litri, ma il Sistema di Recupero dell'Energia (ERS) sarà in grado di ricaricare la batteria con il doppio dell'energia per giro, mentre verrà eliminato il vecchio MGU-H. L'energia extra verrà destinata ad agevolare i sorpassi, rappresentando un'alternativa al DRS in caso di lotta per posizioni. La cosiddetta "modalità sorpasso" potrà essere attivata da quei piloti che si trovano a meno di un secondo dal veicolo che li precede in specifici punti, fornendo un boost elettrico utile sia per superare che per difendere la posizione.

In cosa consiste la polemica sul "trucco" nel motore della F1 2026?

Durante il periodo invernale sono emerse controversie sulle nuove normative che regolamentano le power unit. Secondo alcune fonti, Mercedes avrebbe individuato un "trucco" capace di far risparmiare fino a 0,3 secondi per giro, modificando i rapporti di compressione geometrica: il motore opererebbe con un rapporto di 16:1 a riposo, che verrebbe aumentato a 18:1 in corsa, garantendo circa 15 cavalli in più. Di fronte a queste affermazioni, altri costruttori hanno chiesto alla FIA di chiarire la regolamentazione sui rapporti di compressione geometrica. L'organizzazione ha già programmato due incontri con esperti tecnici per discutere la questione, mentre Nikolas Tombazis, direttore delle monoposto in FIA, ha sottolineato l'importanza di eliminare ogni possibile motivo di contestazione prima del Gran Premio d'Australia. Mattia Binotto, responsabile del progetto Audi F1, ha evidenziato come questa eventualità possa incidere notevolmente sui tempi sul giro, mentre Toto Wolff, direttore della Mercedes, ha difeso il suo team, ribadendo la chiarezza delle norme e l'apertura costante al dialogo con la FIA.

