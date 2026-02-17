Antonelli, Colapinto e le diverse storie della NUOVA stagione di Drive To Survive

Franco Colapinto, Kimi Antonelli e altri piloti sono i protagonisti del nuovo trailer che Netflix ha svelato per la serie Drive to Survive.

Il pilota Alpine ha visto nella narrazione del suo ingresso in scuderia uno degli elementi cardine della celebre produzione, che ripercorre i momenti salienti dell’ultima stagione di Formula 1. Il documentario, inoltre, punta l’attenzione sui giovani talenti come Andrea Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto, offrendo uno sguardo fresco alle dinamiche interne del mondo delle corse. La serie promette di approfondire le sfide e le scelte che hanno segnato il recente calendario, evidenziando sia la determinazione dei veterani sia il potenziale inespresso delle nuove leve.

Oltre a questo focus sui novizi, il trailer si sofferma anche sui cambiamenti nelle formazioni dei team e sulle tensioni emerse tra Horner, Max Verstappen e la McLaren. Il video, che sarà disponibile dal 27 febbraio, anticipa una narrazione che saprà catturare l’essenza sia dell’azione in pista sia dei retroscena, offrendo agli appassionati uno sguardo completo tra rivalità e alleanze strategiche.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"

Quanto ha pagato Alpine per Franco Colapinto?

È recentemente emerso il prezzo multimilionario che Alpine ha versato a Williams per l’ingaggio di Franco Colapinto nella stagione 2025 di Formula 1. Secondo quanto riferito da FormulaPassion, uno dei principali media italiani, l’affare si è chiuso con un investimento di 20 milioni di euro, una cifra che ha lasciato molti addetti ai lavori sorpresi. Tale importo consentirà a Williams di coprire, in parte, le sanzioni già in agguato a seguito del superamento del budget limitato, problema accentuato dalla presenza dell’argentino.

Molti commentatori sottolineano come un investimento di 20 milioni non sia da poco in un mondo dominato da imprenditori astuti, tanto che alcuni ipotizzano la necessità di attendere ancora qualche gara prima di vedere Franco Colapinto tornare a correre. Altri, invece, paragonano il suo percorso a quello di Alonso – che, preso da Minardi nel 2001, ha fatto il suo debutto con Renault solo nel 2003 – ipotizzando che il ritorno in pista potrebbe non avvenire prima del 2026.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato