Hamilton rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari
Il fenomeno della Formula 1, Lewis Hamilton, ha recentemente parlato con sincerità del suo rapporto con Riccardo Adami, una dichiarazione che ha sorpreso molti appassionati.
Entrambi sono stati al centro dell’attenzione nel 2025 a causa di momenti difficili vissuti in Ferrari. L’experienza è stata segnata da silenzi imbarazzanti, risposte schiette e inaspettate richieste che hanno reso l’esordio nel team particolarmente complesso, tanto che persino una vittoria nello sprint del Gran Premio di Cina non è bastata a riscattare una stagione ormai segnata da alti e bassi. La decisione di concludere il rapporto professionale con Adami è stata ufficializzata durante il periodo di pausa tra le stagioni.
Durante la prima sessione di prove a Bahrein, Hamilton ha reso omaggio al contributo di Adami, sottolineando come la collaborazione con lui sia stata estremamente preziosa. "Lavorare con Riccardo Adami è stata un’esperienza davvero straordinaria", ha dichiarato il sette volte campione, aggiungendo che la pazienza e l’etica del lavoro del suo ex ingegnere sono state determinanti in un anno particolarmente complesso. Il legame tra pilota e ingegnere è fondamentale, soprattutto quando si affrontano cambiamenti e nuove metodologie di lavoro all’inizio di una stagione difficile.
Chi sarà il nuovo ingegnere di gara di Lewis Hamilton?
Attualmente, Hamilton non dispone di un ingegnere di gara fisso. Durante la prima settimana di prove a Bahrein si è avvalso dei consigli di Bryan Bozzi, attualmente al fianco di Charles Leclerc.
Per le prime gare della stagione si prevede invece l’ingresso di Carlo Santi, ex collaboratore di Kimi Raikkonen, che assumerà le responsabilità fino all’arrivo di un sostituto permanente. Secondo alcuni rumor, il nome in corso potrebbe essere Cedric Michel-Grosjean, che dopo aver lasciato McLaren nel 2025 si propone come figura ideale per contribuire alla nuova fase di Ferrari.
