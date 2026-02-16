La Ferrari si schiera con Verstappen CONTRO la FIA!

Charles Leclerc sembra schierarsi dalla parte di Max Verstappen, che ha espresso forti critiche nei confronti delle nuove normative tecniche della Formula 1.

Il pilota olandese sostiene che l’attenzione si stia spostando troppo sulla gestione dell’energia elettrica, a discapito dello spirito competitivo della disciplina. Pur definendo tali affermazioni “estreme”, Leclerc ammette di non essere del tutto soddisfatto delle nuove regole introdotte dalla FIA.

La sessione di shakedown al Circuit de Barcelona-Catalunya è ormai alle spalle, seguita da una prima settimana di prove al Bahrain International Circuit. Verstappen ha già pesantemente criticato la nuova monoposto, definendola “una Formula E con steroidi” e affermando che non sia degna della Formula 1. Anche Fernando Alonso ha ironizzato, sottolineando che “persino il nostro cuoco in cucina potrebbe guidare queste vetture”, evidenziando così le limitate velocità in curva. Leclerc, da parte sua, ha chiarito di non essere un sostenitore di questi nuovi modelli.

Leclerc non si fa illusioni

In un’intervista a Viaplay, il monegasco ha spiegato: “Potrebbe sembrare un’affermazione estrema, ma conosco bene Max e so che a volte adotta una visione manichea. Sono davvero queste le auto più divertenti in cui ho gareggiato? Assolutamente no. Abbiamo ancora molto da migliorare, anche se i progressi sono evidenti; sono convinto che tra un anno la situazione sarà completamente diversa.”

Parlando a Sky Sports F1, Leclerc ha espresso ulteriori riserve: “Non posso negare che non mi diverto al massimo con questa vettura. Da un lato è una sfida stimolante per adattarsi, ma l’esperienza di guida lascia a desiderare, soprattutto per la difficoltà che si incontra nel sorpassare. Questo aspetto ha reso la competizione particolarmente complicata.”

