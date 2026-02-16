La relazione tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian è messa in discussione da un rivale della F1.

Lewis Hamilton, una delle grandi icone della Formula 1, continua a essere al centro di alcune voci che mettono in discussione la sua vita privata.

Il suo rivale, Liam Lawson, ha smentito la presunta relazione sentimentale tra il sette volte campione e Kim Kardashian, imprenditrice di successo e una delle figure più influenti a livello globale. Le indiscrezioni, nate da un lungo rapporto di amicizia e da frequenti apparizioni insieme a eventi fin dall’inizio dell’anno, hanno trovato poche conferme concrete: durante le prove pre-stagionali a Bahrein, Hamilton ha precisato che la sua sfera privata resta un fatto personale, mentre alcuni piloti fanno marcia sui rumors.

Il pilota dei Racing Bulls, Lawson, ha commentato nel podcast Gypsy Tales che, sebbene una coppia tra Hamilton e Kardashian potrebbe portare benefici alla Formula 1, rimane scettico sulla veridicità di queste voci. “Lo sport ha conosciuto una crescita esponenziale negli ultimi anni e un’unione del genere non potrebbe danneggiarlo. È tutta una follia, ma se ciò che si dice dovesse rivelarsi vero, mi congratulo con loro – anche se, in realtà, probabilmente fino al 90% di questi rumors non corrisponde a realtà”, ha spiegato Lawson.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno insieme?

Ufficialmente, no. Entrambi sono amici da sempre e hanno condiviso numerosi eventi nel corso degli anni. La speculazione è aumentata dopo che sono stati avvistati insieme nei Cotswolds e successivamente a Parigi, per poi tornare alla ribalta quando hanno occupato le stesse gradinate durante la vittoria dei Seattle Seahawks al Super Bowl contro i New England Patriots all’inizio di questo mese. Inoltre, è stato riferito che Hamilton lo scorso mese si è recato nella casa di famiglia a Los Angeles, dove ha incontrato la sua vecchia amica Kris Jenner, madre di Kardashian. Finora, né Hamilton né Kardashian hanno confermato ufficialmente questi rumors.

