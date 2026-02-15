Cadillac e Checo nei guai a causa della Ferrari
Checo Pérez e Cadillac potrebbero trovarsi ad affrontare un imprevisto simile a quello già vissuto dal team Haas, e tutto a causa della Ferrari.
I piloti Haas, Esteban Ocon e Oliver Bearman hanno espresso preoccupazione per la difficile sfida che comporterà il sorpasso sulle nuove monoposto in arrivo quest’anno. Durante le prime prove a Barcellona, entrambi hanno evidenziato come le recenti modifiche regolamentari, pensate per rendere le gare più spettacolari, abbiano invece introdotto ulteriori ostacoli nelle manovre di sorpasso, rendendo la competizione ancora più imprevedibile e difficile da gestire.
Il pilota francese Ocon ha condiviso le sue prime impressioni dopo i test privati tenutisi sul Circuit de Barcelona-Catalunya, sottolineando come superare un avversario risulti oggi notevolmente più complicato. Secondo quanto dichiarato a Autosport, il pilota che si ritrova a seguire ha difficoltà a ritrovare l’aderenza persa quando il bolide che lo precede esce dalla traiettoria, con una perdita di grip anteriore più marcata rispetto alla generazione precedente, nonostante le monoposto siano circa trenta chili più leggere e dalle dimensioni ridotte.
Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"
Ocon e le nuove regole
Oltre a mettere in luce l’impatto della turbolenza aerodinamica sull’aderenza, Ocon ha espresso scetticismo nei confronti della nuova "Overtake Mode", destinata a sostituire il classico DRS. Pur avendo avuto modo di testare questa innovativa funzione, il pilota non ha ancora riscontrato un reale beneficio nelle battaglie in pista. La modalità, infatti, offre un impulso extra quando si viene a meno di un secondo dal veicolo che precede, ma necessita di ulteriori perfezionamenti per poter incidere stabilmente sulla strategia di gara. Inoltre, la gestione attiva dell’aerodinamica, che somiglia a un DRS posizionato anteriormente, lascia presagire la possibilità di futuri sviluppi che permettano di regolare con maggiore precisione gli spoiler in curva.
Bearman conferma i timori
Anche il giovane pilota britannico Oliver Bearman, di soli 20 anni, ha manifestato le stesse preoccupazioni dopo la shakedown a Barcellona. Il ragazzo ha ammesso di aver avuto limitate occasioni per sperimentare il sorpasso, data la natura delle prove in cui questa componente non era prioritaria. Pur riuscendo a completare alcuni giri affiancato da altri bolidi, Bearman ha osservato come il numero ridotto di giri non gli abbia permesso di cogliere appieno le peculiarità in termini di aderenza ed equilibrio, aspetti che risultano notevolmente differenti rispetto a quanto sperimentato in pista libera, seppur in confronto alla precedente generazione di monoposto.
