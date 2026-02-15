Il TERRIBILE problema della Mercedes che rappresenta una cattiva notizia per Antonelli

Rispetto all’anno scorso, le monoposto di Formula 1 per il 2026 saranno progettate per essere più corte, strette e leggere.

Tuttavia, ridurre il peso rappresenta una sfida notevole: Williams ha già dichiarato che, al momento, la propria vettura non riesce a raggiungere il nuovo minimo richiesto, e si vocifera che anche Mercedes debba affrontare problematiche simili.

I bolidi della prossima stagione saranno decisamente più compatti. La distanza tra gli assi scenderà da 3,60 a 3,40 metri, mentre la larghezza passerà da 2,00 a 1,90 metri, con un abbassamento della parte inferiore di 15 centimetri. Inoltre, il peso minimo verrà ridotto da 800 a 768 chilogrammi.

La FIA ripone grandi aspettative in queste modifiche, auspicando una maggiore agilità in pista e una competizione più combattuta, nonostante il peso aggiuntivo dell’unità di potenza renda l’obiettivo dell’alleggerimento ancora più difficile da raggiungere. Recenti notizie di metà gennaio indicavano che Alpine e Audi avessero raggiunto il minimo, mentre altre scuderie dovranno ancora lavorare per ridurre il peso dei loro bolidi.

Williams conferma il superamento del peso minimo

Il caso di Williams e Mercedes è al centro dell’attenzione. Il team britannico ha dovuto saltare la prova di shakedown al Circuit de Barcelona-Catalunya a causa di alcuni ritardi, dovuti principalmente alla fase di definizione del concept 2026 e non a una scarsa padronanza delle nuove norme. Le specifiche tecniche del monoposto FW48 indicano un peso di 772,4 kg, quasi quattro chili e mezzo in più rispetto al minimo regolamentare.

Mercedes supera anch’essa il limite minimo

Si parla, infatti, anche per Mercedes, il cui monoposto W17, giunto a completare esattamente 500 giri nei test invernali in Spagna, risulta in eccesso rispetto al peso minimo, segnalando un carico di 772,0 kg, cioè quattro chili sopra il limite previsto. In passato, una strategia adottata per risparmiare peso consisteva nell’eliminare la verniciatura o gli adesivi su alcune parti della vettura. Dal 2026, però, questa soluzione sarà più complessa, dato che una nuova norma limita al 45% il carbonio non verniciato. Inoltre, ogni chilo in più può tradursi in un ritardo di circa 0,030-0,035 secondi al giro, potenzialmente penalizzando la prestazione fino a 0,140 secondi per giro.

