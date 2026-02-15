Toto Wolff domina la guerra dei motori della FIA

Il direttore della Mercedes F1, Toto Wolff, ha finalmente trovato la risposta ideale al pungente commento di Christian Horner in "Drive to Survive" di alcuni anni fa, inviando un messaggio diretto ai suoi rivali in pista.

Nel 2022, mentre il dominio della Red Bull era in pieno svolgimento, Horner aveva esortato Wolff a "cambiare la tua maledetta vettura", in un momento in cui la Mercedes lottava con gravi problemi di porpoising. Quel commento è rimasto impresso nella memoria degli appassionati di "Drive to Survive".

Quest'anno, con l'imminente revisione totale dei regolamenti, la situazione sembra essersi ribaltata: le aspettative sono ora rivolte alla Mercedes, che potrebbe diventare la squadra da battere in vista della stagione 2026.

Si vocifera che il team abbia scoperto un espediente legato all'unità di potenza, capace di far guadagnare fino a 0,3 secondi per giro. La strategia si basa sull'uso dei rapporti di compressione geometrica: la Mercedes riuscirebbe a mantenere il rapporto previsto di 16:1 quando il motore è a riposo, per poi incrementarlo a 18:1 in funzione, con un guadagno di circa 15 cavalli di potenza.

Questa rivelazione ha spinto altri costruttori di motori ad avviare dialoghi con la FIA in cerca di chiarimenti sui nuovi regolamenti, e l'ente ha già annunciato l'organizzazione di due incontri questa settimana per approfondire il tema.

Wolff – il cui storico antagonista Horner è stato sollevato dall'incarico la scorsa estate – non ha esitato a lanciare un messaggio diretto agli altri team: "Datevi una mossa". Durante la presentazione della nuova stagione, ha dichiarato: "Non capisco perché alcuni preferiscano concentrarsi nel criticare gli altri quando la situazione è chiara e trasparente. Il dialogo con la FIA è sempre stato costruttivo, non solo per quanto concerne il rapporto di compressione, ma anche altri aspetti. Le norme e le procedure sono ben definite. È ora di mettere da parte incontri segreti, lettere e metodi di prova fantasiosi. Noi, invece, ci focalizziamo nel ridurre le distrazioni, accettando la pressione su di noi anziché scaricarla sugli altri."

Perché si prevede che la Mercedes domini la competizione?

Oltre al presunto trucco nel rapporto di compressione, la Mercedes è puntata come favorita per dominare la Formula 1 grazie alla sua storica capacità di adattarsi brillantemente ai cambiamenti regolamentari. Nel 2014, il team ha superato ogni rivale nell'era ibrida, dominando la stagione e conquistando sette titoli consecutivi di costruttori.

Nel test preliminare per la stagione 2026 a Barcellona, la Mercedes ha completato oltre 500 giri con la sua W17, emergendo vincitrice in due delle tre giornate previste. Solo il tempo dirà se riusciranno a replicare il dominio del 2014, ma con piloti come George Russell e Kimi Antonelli, la lotta per il titolo promette di essere serrata.

