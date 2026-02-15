I tifosi della F1 ricevono brutte notizie su Hamilton

Lewis Hamilton porta brutte notizie per gli appassionati di Formula 1.

Il sette volte campione mondiale ha dichiarato che i tifosi fedeli non riusciranno mai a comprendere a pieno le complesse regole previste per il 2026, tanto da sembrare quasi necessario intraprendere studi avanzati per coglierne ogni sfumatura. La prima settimana di test pubblici in Bahrain si è conclusa offrendo al pubblico immagini più numerose rispetto al recente evento di Barcellona, anche se non tutto è stato trasmesso in diretta.

Tuttavia, assistere alla presentazione delle nuove vetture e comprenderne il funzionamento sono due cose ben diverse. Hamilton sottolinea che la vera difficoltà risiede nella gestione dell’energia, un aspetto che giudica estremamente complicato. In effetti, se da un lato il sistema ricorda vagamente l’universo di Mario Kart, dall’altro la complessità tecnica torna quasi ad essere da manuale universitario, lasciando il pubblico perplesso di fronte a questi accorgimenti tecnologici.

Gli appassionati di F1 non capiranno i nuovi sistemi, secondo Hamilton

Nel 2026 saranno introdotti cambiamenti sostanziali nella gestione dell’energia delle vetture. I piloti disporranno di funzioni come il “modo sorpasso” e il “modo boost”. Una volta esaurito il boost, la batteria dovrà essere ricaricata, una dinamica paradossale che rende ancora più difficile la comprensione per gli spettatori. “Nessun appassionato di Formula 1 riuscirà a cogliere ogni dettaglio”, commenta Hamilton con un sorriso, definendo la situazione “incredibilmente complessa”. Secondo il campione, padroneggiare questi sistemi richiederebbe un ritorno agli studi.

È necessario un corso per capire le regolamentazioni del 2026

“Abbiamo avuto ben sette riunioni in un solo giorno; sembra di dover intraprendere un intero percorso universitario per comprendere tutto”, spiega il pilota. Il corridore della Ferrari avrà a disposizione solamente una settimana di test per ambientarsi con questi nuovi sistemi, prima di utilizzarli nella corsa ai Gran Premi. La prossima settimana è previsto un test di tre giorni in Bahrain, a seguito del quale i piloti si recheranno in Australia, pronti a dare il via alla nuova stagione.

