Le parole di Sainz che faranno arrabbiare Hamilton e Alonso
Carlos Sainz Jr. ha completato la sua prima settimana di test con il team Williams in Formula 1.
Dopo aver perso le sessioni di prova a Barcellona, il pilota ha sfruttato gli allenamenti nel Bahrain per iniziare a mettere in pista la nuova monoposto, che pur essendo completamente rinnovata conserva alcune similarità con i modelli precedenti.
Diversi concorrenti hanno espresso il loro parere in merito alle nuove regolamentazioni, soprattutto per quanto riguarda le tecniche di sorpasso e di inseguimento.
Sainz, però, minimizza l’impatto dei cambiamenti, sostenendo che non vi sia una netta differenza nel rapporto tra pilota e macchina, nonostante l’introduzione di sistemi complessi e strategie innovative per la gestione dell’energia. “Onestamente, credo che rimanga sostanzialmente lo stesso. In fin dei conti, come piloti sfruttiamo al massimo ciò che i sistemi ci consentono”, ha dichiarato.
Williams deve recuperare terreno dopo un inizio difficile
La preparazione della scuderia Williams ha incontrato alcune difficoltà, dovute principalmente al fatto che il team ha dovuto saltare i test a Barcellona per via di significativi ritardi nella produzione. Inoltre, nelle prime misurazioni la nuova FW48 pesava circa venti chili in più, complicando ulteriormente il lavoro del gruppo.
La scarsa percorrenza accumulata in Spagna si è rivelata un’esperienza frustrante per il team Grove, che però spera di non ritrovarsi troppo indietro una volta iniziata la stagione a Melbourne, prevista per marzo. Nei prossimi giorni, il gruppo di Sainz approfitterà delle sessioni di pista per effettuare ulteriori regolazioni e continuare a testare la monoposto.
Mentre Sainz minimizza l’impatto delle nuove norme sulle performance, il connazionale Fernando Alonso esprime un giudizio nettamente diverso. Il pilota dell’Aston Martin definisce le regolamentazioni “fastidiose” e sottolinea come l’eccessiva enfasi sulla gestione dell’energia limiti la capacità dei piloti di dare il massimo, costringendoli a una riflessione costante che impedisce di esprimere il 100% del proprio potenziale durante la gara.
