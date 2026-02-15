A Verstappen viene chiesto di RITIRARSI dalla F1

Max Verstappen ha espresso con fermezza a Bahrein il suo giudizio sui nuovi monoposto previsti per il 2026, scartandoli completamente. Il pilota della Red Bull Racing ha addirittura lasciato intendere che potrebbe valutare un ritiro dalla competizione.

Con tono diretto ha commentato: "Se vuole ritirarsi, che lo faccia", alimentando così il dibattito sul futuro della Formula 1. Verstappen aveva già messo in dubbio la solidità della generazione attuale, sostenendo che i modelli in uso siano di gran lunga superiori – addirittura dieci volte migliori – rispetto a quelli che si prospettano per il 2026, paragonandoli ai veicoli della Formula E e lamentando l’obbligo di gestire problematiche come la ricarica della batteria invece di concentrarsi sulla pura velocità in pista. Quest’atteggiamento, secondo lui, potrebbe accelerare un suo eventuale abbandono della F1.

D’altro canto, il compagno e rivale Lando Norris interpreta la situazione con un diverso spirito. Pur riconoscendo che l’arrivo di nuove dinamiche e tecnologie rappresenterà una sfida per ingegneri e piloti, il britannico si mostra entusiasta di ogni istante trascorso al volante e dell’emozione che ogni gara regala. In un’intervista ha affermato: "È una sfida divertente, anche se il modo di guidare cambia e la sensazione al volante non è più la stessa di prima, rimango comunque appassionato di questa evoluzione e non ho nulla da lamentarmi".

Norris non ha nulla da lamentarsi dei nuovi monoposto di F1

Riguardo ai cambiamenti in pista, Norris ha osservato che, pur avvertendo una certa diminuzione nell’immediatezza della risposta del veicolo e una variazione nella precisione dello sterzo, il nuovo modello presenta comunque elementi che lo renderebbero attraente per un giovane pilota agli inizi della carriera. Confrontato con le vetture precedenti, il feeling risulta meno elegante anche se resta competitivo. In conclusione, per Norris ogni nuova sfida in F1 si configura come un’opportunità per crescere e godersi la passione per il motorsport.

