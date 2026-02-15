Hamilton FURIOSO per la stagione 2026 nonostante le voci su Kim Kardashian
La ex dirigente di Williams, Claire Williams, ha dichiarato che Lewis Hamilton è deciso a tornare a vincere nel 2026. Il pilota britannico, che ha incontrato numerose difficoltà durante la sua prima stagione in Ferrari – senza riuscire a salire sul podio in nessun Gran Premio – ha trascorso gli ultimi mesi lontano dalle piste per ricaricarsi.
Ora, pronto a riprendere la sfida, mira a confrontarsi ancora una volta con il compagno di squadra Charles Leclerc, da cui lo scorso anno aveva subito la sua più amara sconfitta, collezionando solo due vittorie nelle ultime quattro stagioni di Formula 1.
Fuori dall’ambito agonistico, Hamilton ha attirato l’attenzione partecipando a diversi eventi insieme alla celebre Kim Kardashian, alimentando così le voci su una possibile storia sentimentale. Tuttavia, secondo Claire Williams, il successo personale non intacca in alcun modo la determinazione del campione. In un’intervista al podcast Business of Sport ha spiegato: “Per un pilota come Lewis, il desiderio di vincere è essenziale, quasi vitale. Nonostante le apparenze e le scelte personali, la sua concentrazione rimane totale e il suo impegno lo porterà a lottare per un ottavo titolo mondiale, superando ogni record.”
Potrà Hamilton tornare a vincere nel 2026?
Il rendimento contenuto di Hamilton nel 2025 è stato in parte dovuto a una Ferrari con un’auto poco competitiva, che lo ha spesso costretto a lottare per una posizione tra i primi cinque. Le nuove regolamentazioni, destinate a rivoluzionare il campionato, potrebbero offrire al team di Maranello l’opportunità di recuperare terreno rispetto a squadre come Mercedes e McLaren. Inoltre, il pilota di 41 anni si prepara a guidare una generazione del tutto nuova di monoposto, contrastando le difficoltà affrontate durante l’era dell’effetto suolo. In vista dell’ultimo anno del suo contratto, Hamilton mira a una lotta costante per vittorie e a ridurre il gap con il compagno, per ritornare al vertice della Formula 1.
