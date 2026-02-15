Antonelli riceve un regalo scandalosamente costoso dal team Mercedes

Kimi Antonelli, a soli 19 anni, ha ricevuto un regalo molto speciale da Mercedes in occasione della sua seconda stagione in Formula 1.

Il giovane pilota italiano avrà l’opportunità di spostarsi a bordo di una Mercedes-AMG GT 63 PRO 4Matic+ che sfoggia un elegante colore nero, in perfetta sintonia con il design della nuova W17. I dettagli in color teal e il celebre logo Mercedes lungo i lati rendono la vettura unica.

Con una potenza di 612 cavalli e una velocità massima di 317 km/h, il bolide, quotato a 294.400 euro IVA inclusa nei Paesi Bassi, dispone anche di cerchi forgiati da 21 pollici e di un avanzato sistema frenante in ceramica. Antonelli ha già potuto ammirarlo dal vivo, segnando l’inizio di una nuova fase per lui e per il team.

Antonelli impressionato dalla nuova W17

Recentemente, il pilota ha completato i suoi primi giri in W17 durante una sessione di shakedown a Barcellona, definendo l’esperienza come un percorso di apprendimento intenso. Le nuove regolamentazioni richiedono infatti una gestione accurata dei vari modelli di potenza, sfida che Antonelli ha dichiarato di poter superare senza problemi. Durante i test, la Mercedes ha percorso complessivamente 2325 chilometri, equivalenti a 502 giri, un dato che testimonia l’impegno del team nel perfezionamento della vettura.

Russell evidenzia un netto miglioramento in Mercedes

Il compagno di squadra, George Russell, ha manifestato grande entusiasmo dopo aver provato i primi giri con la W17. Il pilota britannico ha sottolineato come l’auto si presenti ora come una vera macchina da corsa, instaurando immediatamente una perfetta sintonia con il veicolo. Con un tono scherzoso nei confronti di Toto Wolff, Russell ha commentato che, almeno, la vettura non appare più trascurata, sottolineando così il netto progresso che potrebbe tradursi in risultati significativi durante la stagione.

Mercedes, favorito indiscusso per il campionato

All’interno del paddock, Mercedes viene considerata la favorita per questa stagione grazie alla solida prestazione durante lo shakedown e alle voci di un possibile vantaggio tecnico nel comparto motore. Secondo alcune indiscrezioni, il rapporto di compressione potrebbe salire fino a 18:1, migliorando di circa 0,3 secondi per giro. Pur definendo queste speculazioni "azzardate", Toto Wolff non ha nascosto il fatto che i bookmaker puntino su Russell e sulla squadra come principali candidati al titolo. Le prossime giornate di test al Circuito Internazionale del Bahrein saranno fondamentali per preparare Antonelli al debutto ufficiale durante il Gran Premio d’Australia a Melbourne, previsto per l’8 marzo.

